Міністр Філіппін вдруге підчепив COVID-19

Стало відомо, що після того як міністра Філіппін Едуардо Аньо перехворів коронавірусів в березні цього року, у нього знову діагностували це захворювання. Проведені у нього 15 серпня тести підтвердили, що чиновник повторно захворів цим вірусним захворюванням.

Раніше 58-річний Аньо проходив курс лікування і тести показали негативний результат.

"Я почав відчувати симптоми грипу, включаючи біль у горлі і ломоту в тілі ... 15 серпня я отримав результат свого тесту, в якому повідомлялося, що у мене знову виявлений коронавірус ", - повідомив міністр, додавши, що громадянам треба усвідомити серйозність і небезпеку пандемії, носити маски та мити руки.

На даний момент за ним спостерігають лікарі.

За останніми даними, коронавірусів на Філіппінах заразилися понад 153 тисяч чоловік, загинули понад 2,4 тисяч пацієнтів.

Як повідомлялося раніше, Україна третій день оновлює антирекорди по COVID. За останню добу виявили 1847 нових інфікованих, 33 пацієнта з коронавірусів померли.