Мінімальний приріст з початку року: в Україні виявили 296 нових випадків COVID-19

09:01 22 червня Київ, Україна

На ранок 22 червня в Україні істотно покращилася ситуація з COVID-19 — зареєстровано 296 нових випадків коронавірусу.
 
Це мінімальний приріст з початку року. Показник знижується п'ятий день поспіль, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу:
🔹госпіталізовані - 318 осіб;
🔹летальних результатів - 21;
🔹одужали - 829 осіб;
🔹протестовано: методом ПЛР - 11 881 особа, методом ІФА - 1448 осіб, експрес-тестами - 4100 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні:
🔸захворіли - 2 230 142 особи;
🔸одужали - 2 152 969 осіб;
🔸летальних результатів - 52 053;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 690 896.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
  • Київ - 87
  • Вінницька область - 2
  • Волинська область - 9
  • Дніпропетровська область - 14
  • Донецька область - 0
  • Житомирська область - 3
  • Закарпатська область - 0
  • Запорізька область - 30
  • Івано-Франківська область - 0
  • Київська область - 3
  • Кіровоградська область - 2
  • Луганська область - 3
  • Львівська область - 14
  • Миколаївська область - 18
  • Одеська область - 17
  • Полтавська область - 14
  • Рівненська область - 5
  • Сумська область - 11
  • Тернопільська область - 5
  • Харківська область - 6
  • Херсонська область - 7
  • Хмельницька область - 6
  • Черкаська область - 3
  • Чернівецька область - 18
  • Чернігівська область - 19