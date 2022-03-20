Мінімальний приріст з початку року: в Україні виявили 296 нових випадків COVID-19

09:01 22 червня Київ, Україна

На ранок 22 червня в Україні істотно покращилася ситуація з COVID-19 — зареєстровано 296 нових випадків коронавірусу.

Це мінімальний приріст з початку року. Показник знижується п'ятий день поспіль, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



Також за минулу добу:

🔹госпіталізовані - 318 осіб;

🔹летальних результатів - 21;

🔹одужали - 829 осіб;

🔹протестовано: методом ПЛР - 11 881 особа, методом ІФА - 1448 осіб, експрес-тестами - 4100 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

🔸захворіли - 2 230 142 особи;

🔸одужали - 2 152 969 осіб;

🔸летальних результатів - 52 053;

🔸проведено ПЛР-тестів - 10 690 896.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України: