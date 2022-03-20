Мінімальний приріст з початку року: в Україні виявили 296 нових випадків COVID-19

На ранок 22 червня в Україні істотно покращилася ситуація з COVID-19 — зареєстровано 296 нових випадків коронавірусу.
Це мінімальний приріст з початку року. Показник знижується п'ятий день поспіль, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
🔹госпіталізовані - 318 осіб;
🔹летальних результатів - 21;
🔹одужали - 829 осіб;
🔹протестовано: методом ПЛР - 11 881 особа, методом ІФА - 1448 осіб, експрес-тестами - 4100 осіб.
🔹летальних результатів - 21;
🔹одужали - 829 осіб;
🔹протестовано: методом ПЛР - 11 881 особа, методом ІФА - 1448 осіб, експрес-тестами - 4100 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸захворіли - 2 230 142 особи;
🔸одужали - 2 152 969 осіб;
🔸летальних результатів - 52 053;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 690 896.
🔸захворіли - 2 230 142 особи;
🔸одужали - 2 152 969 осіб;
🔸летальних результатів - 52 053;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 690 896.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
- Київ - 87
- Вінницька область - 2
- Волинська область - 9
- Дніпропетровська область - 14
- Донецька область - 0
- Житомирська область - 3
- Закарпатська область - 0
- Запорізька область - 30
- Івано-Франківська область - 0
- Київська область - 3
- Кіровоградська область - 2
- Луганська область - 3
- Львівська область - 14
- Миколаївська область - 18
- Одеська область - 17
- Полтавська область - 14
- Рівненська область - 5
- Сумська область - 11
- Тернопільська область - 5
- Харківська область - 6
- Херсонська область - 7
- Хмельницька область - 6
- Черкаська область - 3
- Чернівецька область - 18
- Чернігівська область - 19
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