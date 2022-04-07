Милованов: якби не послабили карантин в серпні-вересні, вберегли б від смерті 14-16 тисяч осіб

05:55 13 листопада Київ, Україна

Опиратися не на політичну доцільність, а тримати курс жорсткого карантину - єдино правильне рішення в умовах швидкого поширення пандемії. Однак, українська економіка не може собі цього дозволити, впевнений ексміністр економіки Тимофій Милованов.



"У ваших цифрах ми можемо побачити, що 9 тисяч осіб загинуло. Це приблизно половину зараз ми бачимо активних випадків з усіх, що є. Помножте це на два - і ви будете знати, що до кінця року загине 20 тисяч осіб в цілому", - сказав він.



Милованов упевнений, що такої кількості смертей від коронавірусу можна було уникнути.



"Якби не було б змінено критерії у вересні і серпні, за нашим моделюванням... Я повинен сказати, що моделі помиляються, тобто, це не абсолютна правда. За нашим моделюванням, кількість загиблих в країні на кінець року була б 4-6 тисяч. Тобто, вже один раз обрали політичну доцільність - і втратили 14-16 тисяч осіб", - заявив Милованов.



Він додав, що зараз в Україні знову вибирають політичну доцільність.



"Чому ми не вводимо жорсткий карантин, який правильно робити? Відповідь на це: бо у нас немає грошей компенсувати тому бізнесу, який буде змушений не працювати", - зазначив президент Київської школи економіки.