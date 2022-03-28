Михайло Подоляк про можливий локдаун: обмеження в Україні будуть вводитися точково

У разі різкого зростання захворюваності на коронавірус уряд України буде розглядати можливість введення повторного локдауну в країні.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
За його словами, карантинні обмеження залежать від рівня смертності, відсотка випадків захворювання у важких формах і заповнюваності лікарняних ліжок. ОП відстежує ситуацію з епідемією за всіма показниками.
За його словами, карантинні обмеження залежать від рівня смертності, відсотка випадків захворювання у важких формах і заповнюваності лікарняних ліжок. ОП відстежує ситуацію з епідемією за всіма показниками.
При цьому він додав, що точного параметра (наприклад, більше 10 тис. нових випадків коронавірусу на добу) недостатньо. Обмеження, швидше за все, будуть вводитися точково, оскільки в кожній області України різна епідемічна ситуація, стан госпітальної бази і ставлення місцевої влади.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі