МЗС Китаю: ВООЗ повинна шукати джерела походження коронавируса не тільки в КНР

Офіційний представник МЗС КНР в середу на регулярному брифінгу припустив, що Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) може знадобитися направити спеціальні місії фахівців для пошуку джерел походження коронавируса і в інші країни, крім Китаю.

"Трохи забігаючи вперед, можливо, з'явиться потреба в тому, щоб подібні місії були спрямовані і в інші країни і регіони світу", - сказав він, коментуючи готовність Китаю прийняти таку делегацію владою КНР.