МЗС Китаю: ВООЗ повинна шукати джерела походження коронавируса не тільки в КНР

Офіційний представник МЗС КНР в середу на регулярному брифінгу припустив, що Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) може знадобитися направити спеціальні місії фахівців для пошуку джерел походження коронавируса і в інші країни, крім Китаю.
11:03 08 липень Київ, Україна
Офіційний представник МЗС КНР в середу на регулярному брифінгу припустив, що Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) може знадобитися направити спеціальні місії фахівців для пошуку джерел походження коронавируса і в інші країни, крім Китаю.
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