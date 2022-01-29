Смертність від коронавірусу в Україні досягла 100 тисяч

10:52 29 січень Київ, Україна

За последнее время в Украине наблюдается небывалый рост COVID-заболеваемости. Как сообщает Министерство здравоохранения, в пятницу, 28 января, был достигнут очередной антирекорд: подтвердили 37351 случай коронавируса.

При этом среди заболевших 5341 детей и 806 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 340 человек;

летальных исходов – 149;

выздоровели – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 017 961 человек;

выздоровело – 3 615 257 человек;

летальных исходов – 100 031;

проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426.

Также за вчерашний день вакцинировано 78564 человека. Первую дозу получили 27672 человека, вторую дозу - 23712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу - 26444 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 человек, получили две дозы – 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.

В Минздраве считают, что суточные показатели заболеваемости омикроном будут выше, чем в предыдущие волны, но смертность ниже. На днях правительство установило минимальный срок между этапами вакцинации для получения бустерной дозы вакцины от COVID-19.