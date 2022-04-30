Заходи української влади з протидії пандемії

19:03 29 липня Київ, Україна

Враховуючи особливості перебігу коронавірусної хвороби (COVID-19) на території держави, Кабінетом Міністрів України забезпечено подобовий моніторинг заходів з протидії пандемії, особлива увага приділяється умовам роботи, соціальним гарантіям медичних працівників, що залучені до лікування хворих на COVID-19. Вжито першочергові заходи щодо виплати медичним працівникам передбаченої надбавки до заробітної плати, закупівлі сучасних засобів захисту, впровадження протоколів лікування.

У медичних установах виключено випадки відсутності ПЛР-тестів для виявлення хворих на COVID-19.

Також вирішується проблема своєчасного надання результатів ПЛР-тестів, закуплено новітні зразки лабораторного обладнання, збільшено кількість працівників, що дає можливість зменшити терміни обробки зразків аналізів, оновлено протоколи поводження з медичними відходами.

У відповідних медичних установах облаштовано спеціалізовані «ковідні» ліжко-місця з можливістю використання для лікування киснезалежних хворих.

Лікувальні заклади, визначені на лікування вірусної інфекції, облаштовано загальними системами подачі кисню, або індивідуальних кисневих концентраторів. Введено додаткові штатні одиниці, проведено навчання обслуговуючого персоналу, як лікарів що вміють застосовувати у лікуванні, так і осіб з обслуговування систем подачі кисню. Виділено додаткове фінансування на відновлення (виконання регламентних робіт) на кисневому обладнанні, відбувається заміна зношеного обладнання або такого, що не відповідає технічним умовам безпечної експлуатації, з метою усунення передумов до виникнення надзвичайної ситуації.

Так, питання запобігання надзвичайним ситуаціям, в частині утилізації медичних відходів, а також охорони навколишнього природного середовища в цілому, розглянуто на робочій зустрічі керівників правоохоронних та уповноважених органів державного нагляду (контролю).