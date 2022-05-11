Мер Одеси отримав позитивний тест на Covid

20:48 09 грудня Київ, Україна

Міський голова Одеси Геннадій Труханов пішов на самоізоляцію після отримання позитивного тесту на коронавірусну хворобу Covid-19

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook в середу, 9 грудня.

"Отримав позитивний тест на Covid-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату. Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - повідомив Геннадій Труханов.

Політик уточнив, що мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.