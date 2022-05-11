Мер Одеси отримав позитивний тест на Covid
20:48 09 грудня Київ, Україна
Міський голова Одеси Геннадій Труханов пішов на самоізоляцію після отримання позитивного тесту
на коронавірусну хворобу Covid-19
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Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook в середу, 9 грудня.
"Отримав позитивний тест на Covid-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату. Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - повідомив Геннадій Труханов.
Політик уточнив, що мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.
"Ще раз прошу одеситів дотримуватися правил безпеки: носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанцію. На сьогодні це найбільш дієві і при цьому прості способи уникнути захворювання. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких!" - резюмував Труханов.
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