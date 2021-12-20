Медики зафіксували приріст інфікованих коронавірусом, за минулу добу захворіло 7 283 особи

08:45 14 грудень Київ, Україна

Медики повідомили про зростання кількості інфікованих коронавірусом за минулу добу понеділка – 7 283. Серед них 566 дітей та 134 працівники сфери охорони здоров'я.



З початку пандемії в Україні ⤵️



🔺захворіло – 3570448 осіб;

🔺одужало – 3 233 009 осіб;

🔺померло – 91 602.



Минулої доби змогли впоратися з вірусом і одужати 27 130 осіб, померли – 387 осіб, було госпіталізовано з тяжким перебігом хвороби 1 123 особи.



Найбільше інфікованих за минулу добу зафіксовано у Волинській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.