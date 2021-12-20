Медики зафіксували приріст інфікованих коронавірусом, за минулу добу захворіло 7 283 особи

Медики повідомили про зростання кількості інфікованих коронавірусом за минулу добу понеділка – 7 283. Серед них 566 дітей та 134 працівники сфери охорони здоров'я.
З початку пандемії в Україні ⤵️
🔺захворіло – 3570448 осіб;
🔺одужало – 3 233 009 осіб;
🔺померло – 91 602.
Минулої доби змогли впоратися з вірусом і одужати 27 130 осіб, померли – 387 осіб, було госпіталізовано з тяжким перебігом хвороби 1 123 особи.
Найбільше інфікованих за минулу добу зафіксовано у Волинській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
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