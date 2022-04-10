Медики зафіксували майже 500 нових випадків інфікування коронавірусом

Від наслідків коронавірусної хвороби в Україні за минулу добу померло 36 осіб, видужало на порядок більше - 750.
Про це у вівторок, 13 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 12 липня 2021 року в Україні зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 249 осіб;
летальних випадків - 36;
одужали - 750 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 20 909 осіб, методом ІФА - 9783 особи, експрес-тестами - 10 428 осіб.
"За добу 12 липня 2021 року в Україні зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 249 осіб;
летальних випадків - 36;
одужали - 750 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 20 909 осіб, методом ІФА - 9783 особи, експрес-тестами - 10 428 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 241 698 осіб;
одужали - 2 178 279 осіб;
летальних випадків - 52 640;
проведено ПЛР-тестів - 11 063 662.
Відзначається, що серед хворих за минулу добу: дітей - 28, медпрацівників - 11.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 142 випадки;
Вінницька область - 6 випадків;
Волинська область - 3 випадки;
Дніпропетровська область - 15 випадків;
Донецька область - 53 випадки;
Житомирська область - 3 випадки;
Закарпатська область - 10 випадків;
Запорізька область - 9 випадків;
Івано-Франківська - 2 випадки;
Київська область - 20 випадків;
Кіровоградська область - 3 випадки;
Луганська область - 28 випадків;
Львівська область - 14 випадків;
Миколаївська область - 9 випадків;
Одеська область - 49 випадків;
Полтавська область - 20 випадків;
Рівненська область - 12 випадків;
Сумська область - 8 випадків;
Тернопільська область - 1 випадок;
Харківська область - 23 випадки;
Херсонська область - 13 випадків;
Хмельницька область - 6 випадків;
Черкаська область - 18 випадків;
Чернівецька область - 6 випадків;
Чернігівська область - 8 випадків.
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