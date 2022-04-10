Медики зафіксували майже 500 нових випадків інфікування коронавірусом

08:36 13 липня Київ, Україна

Від наслідків коронавірусної хвороби в Україні за минулу добу померло 36 осіб, видужало на порядок більше - 750.

Про це у вівторок, 13 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



"За добу 12 липня 2021 року в Україні зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 249 осіб;

летальних випадків - 36;

одужали - 750 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 20 909 осіб, методом ІФА - 9783 особи, експрес-тестами - 10 428 осіб.