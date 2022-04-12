Медики зафіксували 547 випадків інфікування COVID-19 за минулу добу

08:25 14 липня Київ, Україна

В Україні за минулу добу виявлено 547 нових випадків інфікування коронавірусом, серед них 34 дитини і 23 медпрацівники.



Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 14 липня.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менше тисячі інфікованих.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 242 245 осіб, з них 2 179 076 одужали, летальних випадків - 52 665.



Ситуація з COVID-19 в регіонах:



м. Київ - 165 випадків;

Вінницька

Волинська область - 6 випадків;

Дніпропетровська область - 31 випадок;

Донецька область - 31 випадок;

Житомирська область - 4 випадки;

Закарпатська область - 6 випадків;

Запорізька область - 26 випадків;

Івано-Франківська область - 2 випадки;

Київська область - 39 випадків;

Кіровоградська область - 2 випадки;

Луганська область - 23 випадки;

Львівська область - 22 випадки;

Миколаївська область - 19 випадків;

Одеська область - 36 випадків;

Полтавська область - 13 випадків;

Рівненська область - 6 випадків;

Сумська область - 22 випадки;

Тернопільська область - 1 випадок;

Харківська область - 20 випадків;

Херсонська область - 25 випадків;

Хмельницька область - 18 випадків;

Черкаська область - 13 випадків;

Чернівецька область - 11 випадків. Також повідомляється про 25 летальних випадків і 797 пацієнтів, які одужали.З 18 червня в Україні щодня фіксують менше тисячі інфікованих.Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 242 245 осіб, з них 2 179 076 одужали, летальних випадків - 52 665.м. Київ - 165 випадків;Вінницька область - 6 випадків;Волинська область - 6 випадків;Дніпропетровська область - 31 випадок;Донецька область - 31 випадок;Житомирська область - 4 випадки;Закарпатська область - 6 випадків;Запорізька область - 26 випадків;Івано-Франківська область - 2 випадки;Київська область - 39 випадків;Кіровоградська область - 2 випадки;Луганська область - 23 випадки;Львівська область - 22 випадки;Миколаївська область - 19 випадків;Одеська область - 36 випадків;Полтавська область - 13 випадків;Рівненська область - 6 випадків;Сумська область - 22 випадки;Тернопільська область - 1 випадок;Харківська область - 20 випадків;Херсонська область - 25 випадків;Хмельницька область - 18 випадків;Черкаська область - 13 випадків;Чернівецька область - 11 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.