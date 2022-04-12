Медики зафіксували 547 випадків інфікування COVID-19 за минулу добу

В Україні за минулу добу виявлено 547 нових випадків інфікування коронавірусом, серед них 34 дитини і 23 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 14 липня.
Також повідомляється про 25 летальних випадків і 797 пацієнтів, які одужали.З 18 червня в Україні щодня фіксують менше тисячі інфікованих.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 242 245 осіб, з них 2 179 076 одужали, летальних випадків - 52 665.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
м. Київ - 165 випадків;
Вінницька область - 6 випадків;
Волинська область - 6 випадків;
Дніпропетровська область - 31 випадок;
Донецька область - 31 випадок;
Житомирська область - 4 випадки;
Закарпатська область - 6 випадків;
Запорізька область - 26 випадків;
Івано-Франківська область - 2 випадки;
Київська область - 39 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 23 випадки;
Львівська область - 22 випадки;
Миколаївська область - 19 випадків;
Одеська область - 36 випадків;
Полтавська область - 13 випадків;
Рівненська область - 6 випадків;
Сумська область - 22 випадки;
Тернопільська область - 1 випадок;
Харківська область - 20 випадків;
Херсонська область - 25 випадків;
Хмельницька область - 18 випадків;
Черкаська область - 13 випадків;
Чернівецька область - 11 випадків.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 242 245 осіб, з них 2 179 076 одужали, летальних випадків - 52 665.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
м. Київ - 165 випадків;
Вінницька область - 6 випадків;
Волинська область - 6 випадків;
Дніпропетровська область - 31 випадок;
Донецька область - 31 випадок;
Житомирська область - 4 випадки;
Закарпатська область - 6 випадків;
Запорізька область - 26 випадків;
Івано-Франківська область - 2 випадки;
Київська область - 39 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 23 випадки;
Львівська область - 22 випадки;
Миколаївська область - 19 випадків;
Одеська область - 36 випадків;
Полтавська область - 13 випадків;
Рівненська область - 6 випадків;
Сумська область - 22 випадки;
Тернопільська область - 1 випадок;
Харківська область - 20 випадків;
Херсонська область - 25 випадків;
Хмельницька область - 18 випадків;
Черкаська область - 13 випадків;
Чернівецька область - 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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