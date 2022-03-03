Медики почали звертатися за COVID-виплатами

05:51 09 жовтень Київ, Україна

До медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) внаслідок захворювання коронавірусом вже звернулися 732 медичні працівники. Про це в четвер, 8 жовтня, заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.