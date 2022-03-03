Медики почали звертатися за COVID-виплатами

До медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) внаслідок захворювання коронавірусом вже звернулися 732 медичні працівники. Про це в четвер, 8 жовтня, заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Він уточнив, що мова йде про отримання виплат через інвалідність або смерть медпрацівника внаслідок захворювання коронавірусною інфекцією.
"На сьогодні в МСЕК звернулося 732 медпрацівники", - підкреслив Радуцький.
Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації нагадав, що в постанові уряду від 17 червня 2020 встановлюються виплати медпрацівникам в разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання на COVID-19, яке настало при виконанні професійних обов'язків - 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для людей з інвалідністю I групи ; 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для людей з інвалідністю II групи; 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для людей з інвалідністю III групи.
"У разі смерті медичного працівника проведуть виплату в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму", - повідомив голова комітету.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі