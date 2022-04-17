Медики з Британії і Канади виділили ранні симптоми коронавірусу

18:24 19 листопада Київ, Україна

Найпідступніший і складно діагностований симптом наявності коронавірусу - це сплутаність свідомості. Вона може протікати латентно, а може мати яскраво виражену форму - все залежить від серйозності захворювання.



Лікарі з Британії і Канади перерахували чотири симптоми, які можуть свідчити про зараження коронавірусом на ранній стадії. Про це повідомляє Express у четвер, 19 листопада.



Зокрема, кожен п'ятий заражений коронавірусом має проблеми зі шлунком. Серед гастроентерологічних симптомів виділяються втрата апетиту, нудота, блювота і біль в шлунку.



"Ці симптоми не обов'язково означають, що у пацієнта COVID-19", - заявив учений, лікар з університету Альберти Мітч Вілсон, закликавши не ігнорувати ці прояви, а звернутися до медиків.



Лікарка Даяна Галл додала, що діарея є одним з ранніх симптомів зараження коронавірусом.



Наступна ознака інфікування - кон'юнктивіт, з'ясувала Американська академія офтальмології. Цей симптом зустрічається рідко - приблизно в трьох відсотках випадків.



"Вірус може поширюватися при дотику до рідини з очей інфікованої людини або від предметів, на які потрапила ця рідина", - пояснили фахівці з США.



Третій симптом коронавірусу - сплутаність свідомості, кажуть вчені з Імперського коледжу в Лондоні. Вона може тривати до декількох місяців після одужання і належить до переліку когнітивних наслідків. Пошкодження мозку відбувається на різних рівнях в залежності від того, наскільки серйозним було захворювання.



Нарешті, четвертий симптом - стомлюваність. Вчені з Трініті коледжу в Дубліні з'ясували, що вона зустрічається приблизно у кожного другого хворого на COVID-19 і може зберігатися до десяти тижнів.