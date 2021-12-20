Матеріальна компенсація за вакцинацію та фотожаби на цю тему

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid - щеплення.
У соцмережах одразу ж з'явилися меми та фотожаби на цю тему.
Зокрема, українці згадали, що колись Юлія Тимошенко вже також здійснювала виплати розміром 1000 грн. Тоді ці гроші називали «Юліна тисяча». Тепер же з'явилася "Вовина тисяча".
У соцмережах одразу ж з'явилися меми та фотожаби на цю тему.
Зокрема, українці згадали, що колись Юлія Тимошенко вже також здійснювала виплати розміром 1000 грн. Тоді ці гроші називали «Юліна тисяча». Тепер же з'явилася "Вовина тисяча".
Програма стартує з 19 грудня. Для тих, хто не має смартфона та Дії, передбачені альтернативні способи отримання виплат.
Президент зазначив, що загальна сума матеріальних виплат за проходження вакцинації налічує близько 6 мільярдів гривень: 3 мільярди цього року і ще три - наступного.
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