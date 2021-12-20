Матеріальна компенсація за вакцинацію та фотожаби на цю тему

Програма стартує з 19 грудня. Для тих, хто не має смартфона та Дії, передбачені альтернативні способи отримання виплат.

Президент зазначив, що загальна сума матеріальних виплат за проходження вакцинації налічує близько 6 мільярдів гривень: 3 мільярди цього року і ще три - наступного.