Максим Степанов: В Україні понад 75% смертей від COVID-19 припадає на людей старше 60 років

16:27 19 жовтня Київ, Україна





«Сама вразлива категорія людей - це люди старше 60 років. Всього в період пандемії таких пацієнтів було 77 156 осіб або 25,8%. Тим часом 75% від загальної кількості померлих від коронавірусу - люди старше 60 років. Звертаюся до молодого покоління: бережіть батьків, бабусь і дідусів, щоб вони не виходили з дому без потреби», - сказав міністр охорони здоров'я. В Україні понад 75% смертей від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, припадає на людей старше 60 років, заявив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов «Сама вразлива категорія людей - це люди старше 60 років. Всього в період пандемії таких пацієнтів було 77 156 осіб або 25,8%. Тим часом 75% від загальної кількості померлих від коронавірусу - люди старше 60 років. Звертаюся до молодого покоління: бережіть батьків, бабусь і дідусів, щоб вони не виходили з дому без потреби», - сказав міністр охорони здоров'я.



За його словами, перебіг хвороби також ускладнюється основними станами здоров'я пацієнта: серцево-судинними захворюваннями, діабетом, пухлинами, захворюваннями нирок, печінки, легенів і т. д. Міністр охорони здоров'я ще раз закликав громадян дотримуватися встановлених у країні правил і рекомендацій МОЗ, що дозволить запобігти зараженню і поширенню коронавірусної хвороби.



Варто відзначити, що всього під час пандемії в Україні захворіли 303 638 осіб. В цілому 126 489 пацієнтів одужали, і 5 673 людини померли.