Максим Степанов про ковід-фейки і ковід-колаборантів
06:14 02 березня Київ, Україна
В ефірі одного з українських телеканалів Максим Степанов
розповів про проблему існування фейків навколо вакцинації та боротьбу МОЗ з ними.
"Це для того, щоб максимально стимулювати людей, розвіяти ті фейки
і дурості, які є в нашій країні щодо якості вакцини, ефективності вакцини. Якщо ви подивитесь, 2 останніх місяці почалася просто якась антивакцинальна вакханалія. У нас, таке відчуття, вже з'явилися колаборанти COVID, вони готові робити все, щоб зірвати вакцинацію, щоб якомога менший відсоток людей вакцинувався", - сказав глава МОЗ, відповідаючи на питання про цілі своєї публічної вакцинації від коронавірусу.
Степанов додав, що план держави - прищепити 60% населення.
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