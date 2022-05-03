Ляшко: в серпні швидкість вакцинації українців зросте в півтора раза

13:10 02 серпня Київ, Україна

Українські медики отримали розпорядження збільшити швидкість вакцинації в поточному місяці в півтора раза, охопивши при цьому мінімум 4,5 млн осіб.

Про це заявив Віктор Ляшко в Facebook в понеділок, 2 серпня.



"До кінця літа повинні зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 раза", - написав міністр.



Він нагадав, що за липень було зроблено 2 917 636 щеплень, що майже на 250 тисяч більше ніж за всі попередні місяці разом узяті. При цьому в липні план вакцинації був виконаний наполовину.



"Закликаю не відкладати щеплення на "після відпустки" або "після свят"! Дельта-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація - єдиний ефективний спосіб запобігти важкому перебігу хвороби або смерті", - закликав Ляшко.



Згідно з оновленим планом, в серпні мають намір зробити 6 мільйонів щеплень, а з осені вийти на показник більше ніж 8 мільйонів на місяць.



На цей момент в Україні всього зробили 5 632 783 щеплення, з них першою дозою щеплені 3 599 167 осіб, другою дозою - 2 033 616 осіб.