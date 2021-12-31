Ляшко: ті хто не вірить в коронавірус можуть проїхати на захід України

З урахуванням всіх введених карантинних обмежень, за офіційними даними, в усьому світі від коронавируса вже померло близько одного мільйона чоловік, заявив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Тим з українців, хто "не вірить в коронавірус", слід поспілкуватися з лікарями інфекційних відділень лікарень, які щодня рятують хворих COVID-19, наприклад, у Львівській або Чернівецькій областях.

Ляшко підкреслив, що людина "не вірить" акурат до того моменту, поки сам або хтось із його близьких не виявиться в лікарні з діагнозом COVID-19.

"Всім, хто не вірить, рекомендую поїхати і поспілкуватися з медиками, які одними з перших в інфекційних лікарнях Чернівецької та Львівської областей почали працювати з хворими коронавирусной хворобою", - заявив він.

За словами головного санітарного лікаря, в світі при безпрецедентних в історії карантинних обмежень тільки офіційно з початку року захворіли близько 25 млн чоловік, і приблизно 1 млн з них померли.

В кінці 2019 го в Ухані (КНР) почався спалах захворювання COVID-19: її викликає коронавірус SARS-CoV-2.

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