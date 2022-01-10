Ляшко: існує ймовірність повернення до суворого карантину

17:46 27 серпень Київ, Україна

Кількість хворих українців коронавирусной інфекцією, продовжує збільшуватися, існує ймовірність того, що Україна знову повернеться до жорстких карантинних заходів.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

«Не буду лукавити - можливість суворого карантину існує. Але питання в тому, що система охорони здоров'я в кінці серпня - це вже не система охорони здоров'я в березні. Сьогодні ми чітко знаємо, скільки людей ми можемо розмістити в установах охорони здоров'я та чітко прогнозуємо, не більше якої кількості заражень потрібно, щоб реєструвалося щодня, щоб наші медики справилися і надали медичну допомогу всім, хто її потребує », - сказав Ляшко.

Однак ніяких лікарняних ліжок не вистачить, якщо люди не будуть дотримуватися обмежень.



За словами головного лікаря, зараз Україна йде по «жовтому» сценарієм, який передбачає 4000 летальних випадків на кінець року. Найгіршим серед варіантів є «чорний» - 7000 померлих на кінець року.