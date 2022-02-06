Ляшко повідомив про постачання в Україну пігулок від коронавірусу COVID-19

12:37 06 лютий Київ, Україна

Довгий час про пігулки від коронавірусу лише говорили. І ось, в Україну надійшла перша партія довгоочікуваних пігулок Молнупіравір. Цей препарат від COVID-19 виробляє американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme. Як повідомив сьогодні на своїй сторінці у Facebook голова МОЗ Віктор Ляшко, йдеться про 60 тисяч курсів препарату.

За його словами, ці ліки повинні допомогти у боротьбі з COVID-19 та збережуть життя пацієнтам із груп ризику.

"Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить до регіонів. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату", - написав Ляшко.

Він зазначив, що Молнупіравір – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний коронавірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Препарат не має спеціальних вимог зберігання та його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Нагадаємо, у грудні 2021 року стало відомо про закупівлю Україною партії Молнупіравіра. Цей препарат використовують для лікування пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірна вага, вік старше 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.