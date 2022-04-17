Ляшко розповів про переваги вакцини Moderna

11:32 18 липня Київ, Україна

Основною відмінною рисою, якою володіє американська ковід-вакцина Moderna є те, що після повного курсу вакцинації в Україні видаватимуть міжнародне свідоцтво про вакцинацію.



Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.



Він нагадав, що американська вакцина схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування.



Повний курс щеплень передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом в 28 днів.



Сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. В аеропорт Бориспіль доставили більше двох мільйонів доз.



Це четверта вакцина, яка буде використовуватися в Україні: на цей момент щеплення роблять вакцинами AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac.



Вакцину розробила американська біотехнологічна компанія Moderna. Препарат успішно пройшов випробування і допущений до використання в США, а в січні цього року дозвіл на застосування дали і в ЄС.



Офіційна назва препарату - mRNA-1273. Вакцина заснована на технології mRNA (матрична РНК), яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки і викликає імунну відповідь.



Вакцинація відбувається в 2 етапи: спочатку роблять перше щеплення, а через 28 днів повторне. Вакцина не вимагає глибокого заморожування і може зберігатися в звичайній морозильній камері при -20 °С.