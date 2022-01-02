Ляшко запросив записатися на вакцинацію громадян молодше 59 років

14:11 29 квітень Київ, Україна

Вже сьогодні українці у віці від 18 до 59 років можуть записатися через додаток "Дія" та чекати своєї черги. Вони будуть запрошені на вакцинацію, як тільки в кабінеті щеплення з'явиться вакцина і не буде людей, які хочуть робити щеплення з пріоритетних груп.

Про це він заявив на брифінгу.



Ляшко розповів, коли вакцинують тих, хто записався в лист очікування.

"Закликаю українців у віці від 18 до 59 років записатися в лист очікування через "Дію". Вас активізують, як тільки в кабінеті щеплення з'явиться вакцина і не буде людей, які хочуть робити щеплення з пріоритетних груп", - повідомив він.