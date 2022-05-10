Ляшко дав прогнози щодо спалаху штаму "Дельта" в Україні

21:04 05 серпня Київ, Україна

Віктор Ляшко порівняв ситуацію з коронавірусом в Україні за минулий рік з нинішньою і зробив невтішні прогнози - пандемія може спалахнути з новою силою в будь-який момент.
 
Про це він заявив 5 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо подивитися на нинішню динаміку і порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична тій кількості випадків, яка у нас була влітку 2020 року", - сказав міністр.

Він нагадав, що до кінця серпня минулого року в Україні виявляли близько 2,5 тис. випадків, а з початку осені почалося зростання кількості хворих.
"Штам "Дельта" значно інтенсивніше вражає людей, тому спалах може бути в будь-який момент. Користуючись нагодою, запрошую всіх в пункти щеплень, центри вакцинації зробити щеплення і виключити колапс системи охорони здоров'я. Оскільки вакциновані люди дуже рідко потрапляють до лікарні і хвороба протікає легше, люди не потрапляють в реанімацію", - зазначив Ляшко.