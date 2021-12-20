Лідером по захворюваності в Україні стала Харківська область

11:09 11 квітень Київ, Україна

Останні дні в багатьох областях України спостерігається деяке зниження добового показника захворюваності на коронавірус. Так, згідно з опублікованою в Facebook інформацією від міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу, 10 квітня, в Україні виявили понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу.

Повідомляється, що на ранок 11 квітня виявили 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за добу: госпіталізовано - 4 694 людини; летальних випадків - 235; одужали - 5 034; зроблено тестів за добу - 72 551 (в тому числі методом ПЛР - 34 461; методом ІФА - 8 379, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 - 29 711).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

У той самий час 4 048 осіб прищепили проти COVID-19 за 10 квітня. При цьому в Запорізькій області вакцинували всього 10 осіб, по кілька десятків прищепили в Миколаївській, Волинській, Житомирській, Закарпатській та Кіровоградській областях. У Черкаській області вакцинація взагалі зупинилася.

Напередодні в Україні виявили 17,4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, 398 осіб померли.