Літо і коронавірус: плани українців на відпустку

21:25 07 липень Київ, Україна

Опитування, в якому взяло участь понад 1200 учасників з 19 по 24 червня 2020 року показав, що майже чверть громадян України планують відпочивати за кордоном влітку поточного року.



У той же час відзначається, що кожен п'ятий не хоче проходити обсервацію ні вдома, ні за кордоном.



Також 45% респондентів планують відпочинок в Україні і тільки 14% не планують поїздки взагалі, а 17% мають намір провести відпустку на дачі або будь-яким іншим чином.



Серед опитаних, які планують відпочинок за кордоном, найбільше бажаючих поїхати в Єгипет - 40% і Туреччину - 36%. Також в планах українських туристів - відвідати Кіпр, Грецію, Албанію.





Як з'ясувалося, майже 40% опитаних не мають побоювань щодо подорожей. У той же час 20% бояться заразитися коронавірусів в подорож, ще 20% побоюються не повернуться додому вчасно.

У той же час 72% опитаних підтримують зміни концепції All Inclusive, зокрема щодо використання захисних екранів при сервіруванні страв, подачу страв офіціантами, а також збільшення відстані між столами в ресторанах більш ніж до двох метрів.



У свою чергу респонденти, які обрали для відпочинку Україні, планують відпочивати в Одесі (30%) або на Закарпатті (30%). В основному вони мають намір знімати кімнати, квартири або будинку і тільки 17% планують селитися в готелях.



Половина вибрали відпочинок в Україні побоюються, що ціна відпочинку в країні не буде відповідати якості. Також респонденти побоюються поганого сервісу та ймовірного скупчення людей.



Сервіс вказує, що тиждень відпочинку в липні буде коштувати в Туреччині - від 7940 грн за одну людину за системою All Inclusive, в Єгипті - від 6600 грн (All Inclusive), в Чорногорії - від 8965 грн без харчування на вісім днів.