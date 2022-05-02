Кулеба про перспективи закупівлі ковід-вакцини, які дає меморандум з UKEF

16:08 02 грудня Київ, Україна

Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між UK Export Finance і Кабміном України, український уряд вивчає перспективи роботи з Великобританією в таких сферах, як безпека та оборона, інфраструктура, сільське господарство, енергетика та охорона здоров'я.

"Зараз йде переговорний процес щодо реалізації спільного проєкту розвитку українського флоту і відповідної інфраструктури. Також ми вивчаємо можливість використання фінансових інструментів UKEF для придбання британських тестів і вакцини в рамках боротьби з коронавірусною інфекцією. Іншим напрямком є можливість використання цих ресурсів для будівництва найбільшої в Європі наземної вітряної електростанції в Запорізькій області (проєкт Зофія)", - розповів Дмитро Кулеба.



Міністр нагадав, що в рамках підписаного 8 жовтня 2020 року меморандуму про співпрацю між UK Export Finance і Кабміном України визначено п'ять пріоритетних сфер: безпека і оборона, інфраструктура, сільське господарство, енергетика та охорона здоров'я. Однак, зазначив він, співпраця не обмежується цими галузями.



"10 грудня представники агентства проведуть презентацію наявних інструментів фінансування і можливості для співпраці з українськими партнерами в рамках українського інвестиційного роуд-шоу", - анонсував Кулеба.



Як зазначив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ході онлайн-брифінгу для українських експортерів "Двостороння торгівля України та Великобританії після Brexit", механізм Експортно-кредитного агентства Великобританії дозволить отримати доступ до пільгового кредитування під 2,5-4%.



"Це 2,5 млрд фунтів стерлінгів кредитної угоди, яка дозволяє отримати доступ до пільгового кредитування під 2,5-4% залежно від умов контракту", - сказав Пристайко на онлайн-брифінгу, організованому посольством України в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії і Радою експортерів та інвесторів при МЗС України. При цьому частка британського партнера в таких проєктах повинна становити 20%, додав Пристайко.



Він також зазначив, що хоча мова йде про імпорт, українські експортери зможуть таким чином отримати певні послуги, технології або сировину.