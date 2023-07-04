Куба запустила випуск власної ковід-вакцини

Soberana 02 стала найуспішнішою з чотирьох ковід-вакцин, розроблених кубинськими вченими, випущена перша партія вакцини в кількості 150 тисяч доз.
Про це в середу, 10 лютого, повідомляє телеканал TeleSUR з посиланням на Інститут вакцин Фінлі.
Перша партія складається з 150 тисяч доз. Вчені готові приступити до виробництва другої партії такого ж обсягу. Директор інституту Вісенте Верес зазначив, що третя фаза клінічних випробувань Soberana 02 почнеться вже в березні.
Всього на Кубі розробили вже чотири вакцини-кандидати проти COVID-19. Інститут вакцин Фінлі досліджує два препарати - Soberana 01 і Soberana 02. Далі інших просунулася вакцина Soberana 02 - фаза II почалася в грудні. Фаза II/III вакцини Soberana 01 запланована на лютий.
Також першу фазу досліджень пройшли вакцини Mambisa і Abdala. Вони, за словами вчених, дають позитивні результати.
Перша партія складається з 150 тисяч доз. Вчені готові приступити до виробництва другої партії такого ж обсягу. Директор інституту Вісенте Верес зазначив, що третя фаза клінічних випробувань Soberana 02 почнеться вже в березні.
Всього на Кубі розробили вже чотири вакцини-кандидати проти COVID-19. Інститут вакцин Фінлі досліджує два препарати - Soberana 01 і Soberana 02. Далі інших просунулася вакцина Soberana 02 - фаза II почалася в грудні. Фаза II/III вакцини Soberana 01 запланована на лютий.
Також першу фазу досліджень пройшли вакцини Mambisa і Abdala. Вони, за словами вчених, дають позитивні результати.
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