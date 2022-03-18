"Червоний" рівень епідбезпеки буде діяти в 100 адмінодиницях

Державна комісія з питань ТЕБ та НС на засіданні 23 жовтня змінила карантинне зонування України.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов за підсумками засідання комісії.
🔴Зокрема, до 9 обласних центрів, в яких встановлено «червоний» рівень, потрапили ще два - Рівне та Миколаїв. Отже, він буде діяти в 11 обласних центрах: Чернівцях, Рівному, Хмельницькому, Чернігові, Харкові, Сіверськодонецьку, Миколаєві, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську та Тернополі.
🟠До «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки віднесені 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше, ніж минулого тижня. Зокрема, він буде діяти в 12 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Житомирі, Львові, Дніпрі, Краматорську, Ужгороді, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Черкасах та в Києві.
🟡«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки буде діяти в 53 адміністративних одиницях. До «зеленого» рівня епідемічної небезпеки віднесені 27 адміністративних одиниць, тоді як тиждень тому він був встановлений в 54 містах і районах.
🔴Зокрема, до 9 обласних центрів, в яких встановлено «червоний» рівень, потрапили ще два - Рівне та Миколаїв. Отже, він буде діяти в 11 обласних центрах: Чернівцях, Рівному, Хмельницькому, Чернігові, Харкові, Сіверськодонецьку, Миколаєві, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську та Тернополі.
🟠До «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки віднесені 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше, ніж минулого тижня. Зокрема, він буде діяти в 12 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Житомирі, Львові, Дніпрі, Краматорську, Ужгороді, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Черкасах та в Києві.
🟡«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки буде діяти в 53 адміністративних одиницях. До «зеленого» рівня епідемічної небезпеки віднесені 27 адміністративних одиниць, тоді як тиждень тому він був встановлений в 54 містах і районах.
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