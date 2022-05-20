Ковід-вакцина в Україні буде в лютому

Максим Степанов запевнив, що для отримання перших партій вакцини в Україні є всі необхідні умови.
Він додав, що наразі МОЗ веде переговори про зберігання вакцин. Адже деякі з них, наприклад, розробки Pfizer, повинні зберігатися при ультранизьких температурах -80°C. Міністерство обговорює можливість їхнього зберігання з промисловими підприємствами, у яких є для цього відповідні холодильні потужності, додав міністр.
За словами Степанова, вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані категорії населення, які МОЗ може "дуже чітко проконтролювати": медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти. Це пояснюється специфічними умовами зберігання і застосування вакцин розробки цієї компанії, пояснив міністр.
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