Ковід-вакцина в Україні буде в лютому

21:42 15 грудня Київ, Україна

Максим Степанов запевнив, що для отримання перших партій вакцини в Україні є всі необхідні умови.

"Ми дуже розраховуємо, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося зробити все, щоб перші дози були в Україні в лютому", - повідомив Степанов.

Він додав, що наразі МОЗ веде переговори про зберігання вакцин. Адже деякі з них, наприклад, розробки Pfizer , повинні зберігатися при ультранизьких температурах -80°C. Міністерство обговорює можливість їхнього зберігання з промисловими підприємствами, у яких є для цього відповідні холодильні потужності, додав міністр.

"Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати", - пояснив Степанов.

За словами Степанова, вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані категорії населення, які МОЗ може "дуже чітко проконтролювати": медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти. Це пояснюється специфічними умовами зберігання і застосування вакцин розробки цієї компанії, пояснив міністр.