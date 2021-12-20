Ковід-вакцина Johnson & Johnson внесена ВООЗ у екстрений список медпрепаратів

Після того як 11 березня вакцину компанії Johnson & Johnson схвалив ЕМА, керівництво ВООЗ прийняло рішення про внесення даної вакцини в екстрений список медпрепаратів і схвалило її поширення в рамках механізму COVAX.
Про це йдеться на сайті ВООЗ.
Схвалення ВООЗ дозволяє почати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в рамках глобального механізму COVAX.
"Я настійно закликаю уряди і компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва, щоб ці інструменти стали воістину глобальними суспільними благами, доступними для всіх, а також спільним вирішенням глобальної кризи", - заявив глава ВООЗ.
Препарат Janssen - перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка вимагає введення однієї дози, а не двох. Ефективність цієї вакцини, за останніми даними, становить 80%. До цього схвалення ВООЗ отримали вакцини Pfizer і AstraZeneca.
"Я настійно закликаю уряди і компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва, щоб ці інструменти стали воістину глобальними суспільними благами, доступними для всіх, а також спільним вирішенням глобальної кризи", - заявив глава ВООЗ.
Препарат Janssen - перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка вимагає введення однієї дози, а не двох. Ефективність цієї вакцини, за останніми даними, становить 80%. До цього схвалення ВООЗ отримали вакцини Pfizer і AstraZeneca.
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