Ковід-вакцина Johnson & Johnson внесена ВООЗ у екстрений список медпрепаратів

18:47 12 березень Київ, Україна

Після того як 11 березня вакцину компанії Johnson & Johnson схвалив ЕМА, керівництво ВООЗ прийняло рішення про внесення даної вакцини в екстрений список медпрепаратів і схвалило її поширення в рамках механізму COVAX.

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

"Кожен новий безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 - це ще один крок до перемоги над пандемією", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус.