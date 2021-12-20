Ковід-вакцина Johnson & Johnson внесена ВООЗ у екстрений список медпрепаратів

18:47 12 березень Київ, Україна

Після того як 11 березня вакцину компанії Johnson & Johnson схвалив ЕМА, керівництво ВООЗ прийняло рішення про внесення даної вакцини в екстрений список медпрепаратів і схвалило її поширення в рамках механізму COVAX.
 
Про це йдеться на сайті ВООЗ.
"Кожен новий безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 - це ще один крок до перемоги над пандемією", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус.
Схвалення ВООЗ дозволяє почати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в рамках глобального механізму COVAX.

"Я настійно закликаю уряди і компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва, щоб ці інструменти стали воістину глобальними суспільними благами, доступними для всіх, а також спільним вирішенням глобальної кризи", - заявив глава ВООЗ.

Препарат Janssen - перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка вимагає введення однієї дози, а не двох. Ефективність цієї вакцини, за останніми даними, становить 80%. До цього схвалення ВООЗ отримали вакцини Pfizer і AstraZeneca.