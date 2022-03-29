Ковід в Україні: добовий показник наближається до 10 000

За минулу добу в Україні підтвердили 9 850 нових випадків захворювання коронавірусом (з них дітей - 369, медпрацівників - 514).
Також за останню добу ⬇️
🔺️госпіталізовано - 1269 осіб;
🔺️летальних випадків - 193 особи;
🔺️одужало - 8378 осіб;
🔺️проведено тестувань за добу - 75598 (методом ПЛР - 46856, методом ІФА - 28742).
За весь час пандемії в Україні⬇️
◾️захворіло - 430467 осіб;
◾️одужало - 184782 особи;
◾️летальних випадків - 7924 особи;
◾️проведено ПЛР-тестів - 3470669.
🔺️госпіталізовано - 1269 осіб;
🔺️летальних випадків - 193 особи;
🔺️одужало - 8378 осіб;
🔺️проведено тестувань за добу - 75598 (методом ПЛР - 46856, методом ІФА - 28742).
За весь час пандемії в Україні⬇️
◾️захворіло - 430467 осіб;
◾️одужало - 184782 особи;
◾️летальних випадків - 7924 особи;
◾️проведено ПЛР-тестів - 3470669.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Кількість хворих в регіонах⬇️
📍м. Київ - 41 373 випадки;
📍Вінницька область - 11 644 випадки;
📍Волинська область - 14 889 випадків;
📍Дніпропетровська область - 16 600 випадків;
📍Донецька область - 12 873 випадки;
📍Житомирська область - 16 598 випадків;
📍Закарпатська область - 15 849 випадків;
📍Запорізька область - 11 750 випадків;
📍Івано-Франківська область - 22 521 випадок;
📍Київська область - 18 329 випадків;
📍Кіровоградська область - 2 813 випадків;
📍Луганська область - 4 104 випадки;
📍Львівська область - 32 069 випадків;
📍Миколаївська область - 9 306 випадків;
📍Одеська область - 26 838 випадків;
📍Полтавська область - 11 079 випадків;
📍Рівненська область - 20 671 випадок;
📍Сумська область - 13 196 випадків;
📍Тернопільська область - 21 499 випадків;
📍Харківська область - 40 330 випадків;
📍Херсонська область - 4 852 випадки;
📍Хмельницька область - 17 989 випадків;
📍Черкаська область - 10 085 випадків;
📍Чернівецька область - 23 708 випадків;
📍Чернігівська область - 9502 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі