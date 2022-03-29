Ковід в Україні: добовий показник наближається до 10 000

09:57 05 листопада Київ, Україна

За минулу добу в Україні підтвердили 9 850 нових випадків захворювання коронавірусом (з них дітей - 369, медпрацівників - 514).

Також за останню добу ⬇️

🔺️госпіталізовано - 1269 осіб;

🔺️летальних випадків - 193 особи;

🔺️одужало - 8378 осіб;

🔺️проведено тестувань за добу - 75598 (методом ПЛР - 46856, методом ІФА - 28742).



За весь час пандемії в Україні⬇️

◾️захворіло - 430467 осіб;

◾️одужало - 184782 особи;

◾️летальних випадків - 7924 особи;

◾️проведено ПЛР-тестів - 3470669.





Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Кількість хворих в регіонах⬇️



📍м. Київ - 41 373 випадки;

📍Вінницька область - 11 644 випадки;

📍Волинська область - 14 889 випадків;

📍Дніпропетровська область - 16 600 випадків;

📍Донецька область - 12 873 випадки;

📍Житомирська область - 16 598 випадків;

📍Закарпатська область - 15 849 випадків;

📍Запорізька область - 11 750 випадків;

📍Івано-Франківська область - 22 521 випадок;

📍Київська область - 18 329 випадків;

📍Кіровоградська область - 2 813 випадків;

📍Луганська область - 4 104 випадки;

📍Львівська область - 32 069 випадків;

📍Миколаївська область - 9 306 випадків;

📍Одеська область - 26 838 випадків;

📍Полтавська область - 11 079 випадків;

📍Рівненська область - 20 671 випадок;

📍Сумська область - 13 196 випадків;

📍Тернопільська область - 21 499 випадків;

📍Харківська область - 40 330 випадків;

📍Херсонська область - 4 852 випадки;

📍Хмельницька область - 17 989 випадків;

📍Черкаська область - 10 085 випадків;

📍Чернівецька область - 23 708 випадків;

📍Чернігівська область - 9502 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.