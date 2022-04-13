Ковід в Україні: 11 968 нових випадків

09:41 17 листопада Київ, Україна

На ранок 17 листопада в Україні зареєстровано 11 968 нових випадків COVID-19 , з них 516 дітей і 564 медичних працівники.

Також за минулу добу ⤵️



▪️госпіталізовані - 1610 осіб;

▪️летальних випадків - 159;

▪️одужали - 6786 осіб;

▪️зроблено тестувань за добу - 67 127 (зокрема методом ПЛР - 37 770, методом ІФА - 29 357).



За весь час пандемії в Україні ⤵️



🔺захворіло - 557657 осіб;

🔺одужало - 250983 людини;

🔺летальних випадків - 9856;

🔺проведено ПЛР-тестів - 3979421.



За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) і Запорізькій (734) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



📍м. Київ - 52642 випадки;

📍Вінницька область - 14 103 випадки;

📍Волинська область - 19 297 випадків;

📍Дніпропетровська область - 22 877 випадків;

📍Донецька область - 17 713 випадків;

📍Житомирська область - 23 447 випадків;

📍Закарпатська область - 19 826 випадків;

📍Запорізька область - 20 025 випадків;

📍Івано-Франківська область - 28 972 випадки;

📍Київська область - 25 787 випадків;

📍Кіровоградська область - 3753 випадки;

📍Луганська область - 5215 випадків;

📍Львівська область - 37 970 випадків;

📍Миколаївська область - 12 998 випадків;

📍Одеська область - 34 176 випадків;

📍Полтавська область - 15 884 випадки;

📍Рівненська область - 25 596 випадків;

📍Сумська область - 18 903 випадки;

📍Тернопільська область - 23 938 випадків;

📍Харківська область - 48 586 випадків;

📍Херсонська область - 7357 випадків;

📍Хмельницька область - 23 547 випадків;

📍Черкаська область - 14 233 випадки;

📍Чернівецька область - 28692 випадки;

📍Чернігівська область - 12 120 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.