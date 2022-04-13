Ковід в Україні: 11 968 нових випадків

На ранок 17 листопада в Україні зареєстровано 11 968 нових випадків COVID-19, з них 516 дітей і 564 медичних працівники.
Також за минулу добу ⤵️
▪️госпіталізовані - 1610 осіб;
▪️летальних випадків - 159;
▪️одужали - 6786 осіб;
▪️зроблено тестувань за добу - 67 127 (зокрема методом ПЛР - 37 770, методом ІФА - 29 357).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
🔺захворіло - 557657 осіб;
🔺одужало - 250983 людини;
🔺летальних випадків - 9856;
🔺проведено ПЛР-тестів - 3979421.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) і Запорізькій (734) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍м. Київ - 52642 випадки;
📍Вінницька область - 14 103 випадки;
📍Волинська область - 19 297 випадків;
📍Дніпропетровська область - 22 877 випадків;
📍Донецька область - 17 713 випадків;
📍Житомирська область - 23 447 випадків;
📍Закарпатська область - 19 826 випадків;
📍Запорізька область - 20 025 випадків;
📍Івано-Франківська область - 28 972 випадки;
📍Київська область - 25 787 випадків;
📍Кіровоградська область - 3753 випадки;
📍Луганська область - 5215 випадків;
📍Львівська область - 37 970 випадків;
📍Миколаївська область - 12 998 випадків;
📍Одеська область - 34 176 випадків;
📍Полтавська область - 15 884 випадки;
📍Рівненська область - 25 596 випадків;
📍Сумська область - 18 903 випадки;
📍Тернопільська область - 23 938 випадків;
📍Харківська область - 48 586 випадків;
📍Херсонська область - 7357 випадків;
📍Хмельницька область - 23 547 випадків;
📍Черкаська область - 14 233 випадки;
📍Чернівецька область - 28692 випадки;
📍Чернігівська область - 12 120 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
▪️госпіталізовані - 1610 осіб;
▪️летальних випадків - 159;
▪️одужали - 6786 осіб;
▪️зроблено тестувань за добу - 67 127 (зокрема методом ПЛР - 37 770, методом ІФА - 29 357).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
🔺захворіло - 557657 осіб;
🔺одужало - 250983 людини;
🔺летальних випадків - 9856;
🔺проведено ПЛР-тестів - 3979421.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) і Запорізькій (734) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍м. Київ - 52642 випадки;
📍Вінницька область - 14 103 випадки;
📍Волинська область - 19 297 випадків;
📍Дніпропетровська область - 22 877 випадків;
📍Донецька область - 17 713 випадків;
📍Житомирська область - 23 447 випадків;
📍Закарпатська область - 19 826 випадків;
📍Запорізька область - 20 025 випадків;
📍Івано-Франківська область - 28 972 випадки;
📍Київська область - 25 787 випадків;
📍Кіровоградська область - 3753 випадки;
📍Луганська область - 5215 випадків;
📍Львівська область - 37 970 випадків;
📍Миколаївська область - 12 998 випадків;
📍Одеська область - 34 176 випадків;
📍Полтавська область - 15 884 випадки;
📍Рівненська область - 25 596 випадків;
📍Сумська область - 18 903 випадки;
📍Тернопільська область - 23 938 випадків;
📍Харківська область - 48 586 випадків;
📍Херсонська область - 7357 випадків;
📍Хмельницька область - 23 547 випадків;
📍Черкаська область - 14 233 випадки;
📍Чернівецька область - 28692 випадки;
📍Чернігівська область - 12 120 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі