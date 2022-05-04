Ковід рекорди США: 911 знаходиться на межі можливостей

Штати як і раніше займають провідну позицію в світі за приростом і смертністю від коронавірусу. Сьогодні CNN повідомила про нові антирекорди щодо COVID-19.
Кількість нових випадків заражень на добу склала 203 737 - найбільше за час епідемії, а кількість смертей досягла 2804, що перевищило попередній денний максимум в 2603 людини, встановлений 15 квітня.
Третій антирекорд - кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19. За минулу добу до лікарень потрапили 100 226 пацієнтів.
"Через тиждень ми будемо говорити про 3000 смертельних випадків на день", - сказав доктор Джонатан Райнер, кардіолог і професор медицини в Університеті Джорджа Вашингтона.
Директор CDC доктор Роберт Редфілд припустив, що зимові місяці стануть найважчим часом в історії охорони здоров'я США.
В Американській асоціації швидкої допомоги констатували, що система виклику служби екстреної допомоги 911 знаходиться на межі можливостей.
"Без додаткової допомоги вона, ймовірно, не витримає, коли ми вступимо в третю хвилю поширення вірусу на Середньому Заході і Заході", - заявили в асоціації.
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