Ковід рекорди США: 911 знаходиться на межі можливостей

20:11 03 грудня Київ, Україна

Штати як і раніше займають провідну позицію в світі за приростом і смертністю від коронавірусу. Сьогодні CNN повідомила про нові антирекорди щодо COVID-19.

Кількість нових випадків заражень на добу склала 203 737 - найбільше за час епідемії, а кількість смертей досягла 2804, що перевищило попередній денний максимум в 2603 людини, встановлений 15 квітня.

Третій антирекорд - кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19. За минулу добу до лікарень потрапили 100 226 пацієнтів.

"Через тиждень ми будемо говорити про 3000 смертельних випадків на день", - сказав доктор Джонатан Райнер, кардіолог і професор медицини в Університеті Джорджа Вашингтона.

Директор CDC доктор Роберт Редфілд припустив, що зимові місяці стануть найважчим часом в історії охорони здоров'я США.

В Американській асоціації швидкої допомоги констатували, що система виклику служби екстреної допомоги 911 знаходиться на межі можливостей.

"Без додаткової допомоги вона, ймовірно, не витримає, коли ми вступимо в третю хвилю поширення вірусу на Середньому Заході і Заході", - заявили в асоціації.