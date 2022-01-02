Коронавірусна статистика: захворюваність в Україні знизилася

09:33 25 квітень Київ, Україна

МОЗ України відзначив зниження добового приросту захворюваності на коронавірус в країні. За його даними, за минулу добу, 24 квітня, було зафіксовано 7930 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, 231 хворий помер. Серед заражених - 331 дитина і 98 медпрацівників.



Також за минулу добу в лікарні доставили 3 688 осіб. У суботу зафіксували 6574 одужання.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіли вже 2 025 271 особа, з яких летальних випадків - 42 323.



Кількість хворих і кількість щеплень за добу в Україні:



Київ - 330 випадків / 241 щеплення;

Вінницька область - 119 випадків / 240 щеплень;

Волинська область - 228 випадків / 171 щеплення;

Дніпропетровська область - 1034 випадки / 237 щеплень;

Донецька область - 582 випадки / 200 щеплень;

Житомирська область - 277 випадків / 99 щеплень;

Закарпатська область - 34 випадки / 13 щеплень;

Запорізька область - 252 випадки / 79 щеплень;

Івано-Франківська область - 65 випадків / 20 щеплень;

Київська область - 441 випадок / 293 щеплення;

Кіровоградська область - 186 випадків / 154 щеплення;

Луганська область - 52 випадки / 45 щеплень;

Львівська область - 294 випадки / 101 щеплення;

Миколаївська область - 350 випадків / 134 щеплення;

Одеська область - 481 випадок / 414 щеплень;

Полтавська область - 187 випадків / 97 щеплень;

Рівненська область - 255 випадків / 235 щеплень;

Сумська область - 409 випадків / 5 щеплень;

Тернопільська область - 220 випадків / 47 щеплень;

Харківська область - 954 випадки / 754 щеплення;

Херсонська область - 225 випадків / 145 щеплень;

Хмельницька область - 341 випадок / 227 щеплень;

Черкаська область - 247 випадків / 218 щеплень;

Чернівецька область - 115 випадків / 164 щеплення;

Чернігівська область - 252 випадки / 198 щеплень.



Нагадаємо, що за п'ятницю в Україні зафіксували 12 711 нових випадків захворювання на COVID-19. Це на півтори тисячі менше, ніж днем раніше. При цьому темпи вакцинації знижуються.