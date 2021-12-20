Коронавірус за добу забрав життя 290 українців. Зупинись і подумай

09:36 27 березень Київ, Україна

Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди. Тільки вчора вірус убив 290 наших співгромадян. Чи будемо ми жалкувати про них, або підемо танцювати в нелегально відкриті клуби та ресторани? Який грім повинен пролунати для нас, щоб всі почали носити маски?

В Україні тільки за минулу добу зафіксовано нових 17 424 COVID-випадки. Зокрема, заразилися 752 дитини і 420 медпрацівників. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Також за минулу добу госпіталізовано 4 747 осіб; летальних випадків - 290; одужали - 7 124 людини; здійснено тестувань за добу - 123 500 (в тому числі методом ПЛР - 55 500, методом ІФА - 22 470, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 530)", - зазначив міністр.

За останні 24 години найбільше інфікувалося громадян у Львівській (1407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та Києві (1 226).

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 632 131 особа; недугу побороли 1 297 282 особи. За цей час зафіксовано летальних результатів - 31 751; проведено ПЛР-тестів - 794 5044.

Також, зазначив Степанов, за останню добу в Україні було щеплено 17 939 осіб.

З початку кампанії по вакцинації укол отримали 192 264 українці. З них дві дози отримала тільки одна людина.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

Київ - 1226 випадків/1650 щеплень;

Вінницька область - 724 випадки/830 щеплень;

Волинська область - 370 випадків/280 щеплень;

Дніпропетровська область - 1171 випадок/1320 щеплень;

Донецька область - 802 випадки/770 щеплень;

Житомирська область - 813 випадків/690 щеплень;

Закарпатська область - 353 випадки/420 щеплень;

Запорізька область - 599 випадків/590 щеплень;

Івано-Франківська область - 373 випадки/629 щеплень;

Київська область - 1 273 випадки/1170 щеплень;

Кіровоградська область - 172 випадки/460 щеплень;

Луганська область - 167 випадків/340 щеплень;

Львівська область - 1407 випадків/1 060 щеплень;

Миколаївська область - 454 випадки/600 щеплень;

Одеська область - 1282 випадки/400 щеплень;

Полтавська область - 673 випадки/700 щеплень;

Рівненська область - 553 випадки/650 щеплень;

Сумська область - 567 випадків/1080 щеплень;

Тернопільська область - 628 випадків/590 щеплень;

Харківська область - 1132 випадки/390 щеплень;

Херсонська область - 174 випадки/1190 щеплень;

Хмельницька область - 822 випадки/640 щеплень;

Черкаська область - 548 випадків/710 щеплень;

Чернівецька область - 516 випадків/270 щеплень;

Чернігівська область - 625 випадків/510 щеплень.

Щеплення проводились 180 мобільними бригадами з імунізації і 493 пунктами щеплення.

Станом на 26 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.

Раніше стало відомо, що в Україні вмирають 10% пацієнтів з коронавірусом старше 70 років.