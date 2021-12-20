Коронавірус за добу забрав життя 290 українців. Зупинись і подумай

Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди. Тільки вчора вірус убив 290 наших співгромадян. Чи будемо ми жалкувати про них, або підемо танцювати в нелегально відкриті клуби та ресторани? Який грім повинен пролунати для нас, щоб всі почали носити маски?
В Україні тільки за минулу добу зафіксовано нових 17 424 COVID-випадки. Зокрема, заразилися 752 дитини і 420 медпрацівників. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
За останні 24 години найбільше інфікувалося громадян у Львівській (1407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та Києві (1 226).
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 632 131 особа; недугу побороли 1 297 282 особи. За цей час зафіксовано летальних результатів - 31 751; проведено ПЛР-тестів - 794 5044.
Також, зазначив Степанов, за останню добу в Україні було щеплено 17 939 осіб.
З початку кампанії по вакцинації укол отримали 192 264 українці. З них дві дози отримала тільки одна людина.
Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:
Київ - 1226 випадків/1650 щеплень;
Вінницька область - 724 випадки/830 щеплень;
Волинська область - 370 випадків/280 щеплень;
Дніпропетровська область - 1171 випадок/1320 щеплень;
Донецька область - 802 випадки/770 щеплень;
Житомирська область - 813 випадків/690 щеплень;
Закарпатська область - 353 випадки/420 щеплень;
Запорізька область - 599 випадків/590 щеплень;
Івано-Франківська область - 373 випадки/629 щеплень;
Київська область - 1 273 випадки/1170 щеплень;
Кіровоградська область - 172 випадки/460 щеплень;
Луганська область - 167 випадків/340 щеплень;
Львівська область - 1407 випадків/1 060 щеплень;
Миколаївська область - 454 випадки/600 щеплень;
Одеська область - 1282 випадки/400 щеплень;
Полтавська область - 673 випадки/700 щеплень;
Рівненська область - 553 випадки/650 щеплень;
Сумська область - 567 випадків/1080 щеплень;
Тернопільська область - 628 випадків/590 щеплень;
Харківська область - 1132 випадки/390 щеплень;
Херсонська область - 174 випадки/1190 щеплень;
Хмельницька область - 822 випадки/640 щеплень;
Черкаська область - 548 випадків/710 щеплень;
Чернівецька область - 516 випадків/270 щеплень;
Чернігівська область - 625 випадків/510 щеплень.
Щеплення проводились 180 мобільними бригадами з імунізації і 493 пунктами щеплення.
Станом на 26 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.
Раніше стало відомо, що в Україні вмирають 10% пацієнтів з коронавірусом старше 70 років.
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