Коронавірус в ЗСУ: за останню добу 203 нових випадки інфікування

12:10 10 грудня Київ, Україна

Упродовж минулої доби серед військовослужбовців ЗСУ зафіксовано 203 нових випадки інфікування коронавірусом, всього на сьогодні хворіє 3 055 осіб.



Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування медсил.



В установи охорони здоров'я госпіталізовано 19 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.



На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 184 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.



На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 499 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 66 осіб.