Коронавірус в Україні сповільнив свої темпи

В Україні знову трохи сповільнилися темпи зростання захворюваності коронавірусом. Так, за інформацією РНБО, за минулу добу в країні було підтверджено 2 582 нових випадків інфікування. При цьому кількість хворих, загиблих та тих, хто одужав практично не на багато відрізняється від показань за попередню добу.
Відзначається, що з початку пандемії в країні зафіксували 145 612 випадків коронавірусу. Всього 3 023 людини померли та 65 877 одужали.
Активних випадків 76 712.
За минулу добу від вірусу померли 44 людини, а також 1 174 людини одужали.
Складна епідеміологічна ситуація зберігається у Львівській області (+183), Києві (+298), Харківській області (+339), Тернопільській області (+251), Івано-Франківській області (+143).
За інформацією МОЗ, летальність від COVID-19 впала майже на третину.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 45 смертей за добу та 1 157 одужань.
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