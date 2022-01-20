Коронавірус в Україні сповільнив свої темпи

В Україні знову трохи сповільнилися темпи зростання захворюваності коронавірусом. Так, за інформацією РНБО, за минулу добу в країні було підтверджено 2 582 нових випадків інфікування. При цьому кількість хворих, загиблих та тих, хто одужав практично не на багато відрізняється від показань за попередню добу.

Відзначається, що з початку пандемії в країні зафіксували 145 612 випадків коронавірусу. Всього 3 023 людини померли та 65 877 одужали.

Активних випадків 76 712.

За минулу добу від вірусу померли 44 людини, а також 1 174 людини одужали.

Складна епідеміологічна ситуація зберігається у Львівській області (+183), Києві (+298), Харківській області (+339), Тернопільській області (+251), Івано-Франківській області (+143).

За інформацією МОЗ, летальність від COVID-19 впала майже на третину.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 45 смертей за добу та 1 157 одужань.