Коронавірус в Україні: зафіксовано новий антирекорд

За офіційними даними РНБО станом на ранок четверга, 17 вересня, COVID-19 в Україні виявили у 3584 осіб, зафіксовано 60 летальних випадків, 1 589 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксований новий антирекорд за кількістю випадків зараження коронавірусом за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 вересня, тоді захворіло 3144 людини.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 166 244 особи, з них 73 913 одужали, летальних випадків - 3400.
В Україні зафіксований новий антирекорд за кількістю випадків зараження коронавірусом за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 вересня, тоді захворіло 3144 людини.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 166 244 особи, з них 73 913 одужали, летальних випадків - 3400.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі