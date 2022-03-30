Коронавірус в Україні: за добу заразилися 315 дітей і 326 медпрацівників

Яким наївним здається сьогодні той страх, який українці відчували на початку квітня, почувши про перші тисячі хворих на коронавірусну хворобу. Тепер ми звично охаємо, читаючи зведення про захворюваність в десятки тисяч за добу, як і звично слухаємо зведення з Донбасу. Невже можна до цього звикнути?!
Вчитайтеся в дані, про які повідомив сьогодні, 8 листопада, глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок неділі склала 460 331 особу, 8 450 осіб - померли, одужали - 206 866.
Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Харківській області (1074 випадки), в Києві (943), Запорізькій (688), Київській (546) і Житомирській (543 випадки) областях.
Нагадаємо, 7 листопада в Україні був черговий рекорд випадків захворювання на коронавірус - 10 746. Тоді померли 187 осіб.
Також повідомлялося, що в Україні розглядають можливість застосування словацької моделі масового тестування на коронавірус.
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