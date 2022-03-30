Коронавірус в Україні: за добу заразилися 315 дітей і 326 медпрацівників

09:38 08 листопада Київ, Україна

Яким наївним здається сьогодні той страх, який українці відчували на початку квітня, почувши про перші тисячі хворих на коронавірусну хворобу. Тепер ми звично охаємо, читаючи зведення про захворюваність в десятки тисяч за добу, як і звично слухаємо зведення з Донбасу. Невже можна до цього звикнути?!

Вчитайтеся в дані, про які повідомив сьогодні, 8 листопада, глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників - 326). Також за останню добу госпіталізовано - 1157 осіб, летальних випадків - 138, одужали - 2637 осіб", - написав Степанов.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок неділі склала 460 331 особу, 8 450 осіб - померли, одужали - 206 866.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Харківській області (1074 випадки), в Києві (943), Запорізькій (688), Київській (546) і Житомирській (543 випадки) областях.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах України: Вінницька - 12420 (+204) Волинська - 16105 (+310) Дніпропетровська - 17748 (+302) Донецька - 13907 (+361) Житомирська - 18334 (+543) Закарпатська - 16932 (+262) Запорізька - 13442 (+688) Івано-Франківська - 24066 (+505) Київ - 44 172 (943) Київська - 19820 (+546) Кіровоградська - 3092 (+74) Луганська - 4450 (+105) Львівська - 33283 (+301) Миколаївська - 10240 (+291) Одеська - 28 265 (+371) Полтавська - 11944 (+245) Рівненська - 21770 (+367) Сумська - 14486 (+383) Тернопільська - 22040 (+133) Харківська - 43213 (+1074) Херсонська - 5441 (+192) Хмельницька - 19493 (+476) Черкаська - 10618 (+157) Чернівецька - 25016 (+457) Чернігівська - 10054 (+107).

Нагадаємо, 7 листопада в Україні був черговий рекорд випадків захворювання на коронавірус - 10 746. Тоді померли 187 осіб.

Також повідомлялося, що в Україні розглядають можливість застосування словацької моделі масового тестування на коронавірус.