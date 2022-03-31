Коронавірус в Україні: за добу зафіксований 9721 новий випадок

За останню добу підтверджений 9721 новий випадок COVID-19 (з них дітей - 304, медпрацівників - 468).
Найбільша кількість зареєстрована в м. Київ, Харківській, Житомирській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Також за останню добу⬇️
Також за останню добу⬇️
🔺️госпіталізовано - 1517 осіб;
🔺️летальних випадків - 201 особа;
🔺️одужало - 10762 особи;
🔺️проведено тестувань за добу - 80 082 (в т.ч. методом ПЛР - 50506, методом ІФА - 29576).
За весь час пандемії в Україні ⬇️
◾️захворіло - 440188 осіб;
◾️одужало - 195544 особи;
◾️летальних випадків - 8125 осіб;
◾️проведено ПЛР-тестів - 3521175.
Кількість захворювань в регіонах ⬇️
м. Київ - 42375 випадків;
Вінницька область - 11 923 випадки;
Волинська область - 15 313 випадків;
Дніпропетровська область - 17 014 випадків;
Донецька область - 13 128 випадків;
Житомирська область - 17 189 випадків;
Закарпатська область - 16 268 випадків;
Запорізька область - 12 196 випадків;
Івано-Франківська область - 23 032 випадки;
Київська область - 18763 випадки;
Кіровоградська область - 2891 випадок;
Луганська область - 4214 випадків;
Львівська область - 32 425 випадків;
Миколаївська область - 9605 випадків;
Одеська область - 27392 випадки;
Полтавська область - 11 337 випадків;
Рівненська область - 21 026 випадків;
Сумська область - 13 635 випадків;
Тернопільська область - 21 708 випадків;
Харківська область - 41 131 випадок;
Херсонська область - 5027 випадків;
Хмельницька область - 18 438 випадків;
Черкаська область - 10 292 випадки;
Чернівецька область - 24 079 випадків;
Чернігівська область - 9787 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Волинська область - 15 313 випадків;
Дніпропетровська область - 17 014 випадків;
Донецька область - 13 128 випадків;
Житомирська область - 17 189 випадків;
Закарпатська область - 16 268 випадків;
Запорізька область - 12 196 випадків;
Івано-Франківська область - 23 032 випадки;
Київська область - 18763 випадки;
Кіровоградська область - 2891 випадок;
Луганська область - 4214 випадків;
Львівська область - 32 425 випадків;
Миколаївська область - 9605 випадків;
Одеська область - 27392 випадки;
Полтавська область - 11 337 випадків;
Рівненська область - 21 026 випадків;
Сумська область - 13 635 випадків;
Тернопільська область - 21 708 випадків;
Харківська область - 41 131 випадок;
Херсонська область - 5027 випадків;
Хмельницька область - 18 438 випадків;
Черкаська область - 10 292 випадки;
Чернівецька область - 24 079 випадків;
Чернігівська область - 9787 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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