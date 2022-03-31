Коронавірус в Україні: за добу зафіксований 9721 новий випадок

11:25 06 листопада Київ, Україна

За останню добу підтверджений 9721 новий випадок COVID-19 (з них дітей - 304, медпрацівників - 468).

Найбільша кількість зареєстрована в м. Київ, Харківській, Житомирській, Одеській та Івано-Франківській областях.



Також за останню добу⬇️



🔺️госпіталізовано - 1517 осіб;

🔺️летальних випадків - 201 особа;

🔺️одужало - 10762 особи;

🔺️проведено тестувань за добу - 80 082 (в т.ч. методом ПЛР - 50506, методом ІФА - 29576).



За весь час пандемії в Україні ⬇️



◾️захворіло - 440188 осіб;

◾️одужало - 195544 особи;

◾️летальних випадків - 8125 осіб;

◾️проведено ПЛР-тестів - 3521175.





Кількість захворювань в регіонах ⬇️

м. Київ - 42375 випадків;

Вінницька область - 11 923 випадки;

Волинська область - 15 313 випадків;

Дніпропетровська область - 17 014 випадків;

Донецька область - 13 128 випадків;

Житомирська область - 17 189 випадків;

Закарпатська область - 16 268 випадків;

Запорізька область - 12 196 випадків;

Івано-Франківська область - 23 032 випадки;

Київська область - 18763 випадки;

Кіровоградська область - 2891 випадок;

Луганська область - 4214 випадків;

Львівська область - 32 425 випадків;

Миколаївська область - 9605 випадків;

Одеська область - 27392 випадки;

Полтавська область - 11 337 випадків;

Рівненська область - 21 026 випадків;

Сумська область - 13 635 випадків;

Тернопільська область - 21 708 випадків;

Харківська область - 41 131 випадок;

Херсонська область - 5027 випадків;

Хмельницька область - 18 438 випадків;

Черкаська область - 10 292 випадки;

Чернівецька область - 24 079 випадків;

Чернігівська область - 9787 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.