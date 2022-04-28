Коронавірус в Україні: за добу вівторка в країні зафіксовано 717 нових випадків інфікування

Після закінчення вихідних днів в Україні майже вдвічі збільшився приріст інфікованих коронавірусом. Упродовж минулої доби вівторка в країні зареєстровано 717 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це в середу, 28 липня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Відзначається, що з 717 нових підтверджених випадків 36 дітей і 97 медпрацівників.
Всього за минулу добу госпіталізовано 507 осіб, летальних випадків - 15, одужали - 459 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 20673 особи,
методом ІФА - 8592 особи,
експрес-тестами - 16979 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли 2 250 061 особа;
одужали - 2 185 339 осіб;
летальних випадків - 52 891;
проведення ПЛР-тестів - 11 321 947.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 189 випадків;
Вінницька область - 27 випадків;
Волинська область - 6 випадків;
Дніпропетровська область - 24 випадки;
Донецька область - 70 випадків;
Житомирська область - 7 випадків;
Закарпатська область - 4 випадки;
Запорізька область - 53 випадки;
Івано-Франківська область - 9 випадків;
Київська область - 17 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 30 випадків;
Львівська область - 23 випадки;
Миколаївська область - 13 випадків;
Одеська область - 47 випадків;
Полтавська область - 18 випадків;
Рівненська область - 8 випадків;
Сумська область - 27 випадків;
Тернопільська область - 12 випадки;
Харківська область - 32 випадки;
Херсонська область - 43 випадки;
Хмельницька область - 14 випадків;
Черкаська область - 27 випадків;
Чернівецька область - 10 випадків;
Чернігівська область - 5 випадків.
Про це в середу, 28 липня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Відзначається, що з 717 нових підтверджених випадків 36 дітей і 97 медпрацівників.
Всього за минулу добу госпіталізовано 507 осіб, летальних випадків - 15, одужали - 459 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 20673 особи,
методом ІФА - 8592 особи,
експрес-тестами - 16979 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли 2 250 061 особа;
одужали - 2 185 339 осіб;
летальних випадків - 52 891;
проведення ПЛР-тестів - 11 321 947.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 189 випадків;
Вінницька область - 27 випадків;
Волинська область - 6 випадків;
Дніпропетровська область - 24 випадки;
Донецька область - 70 випадків;
Житомирська область - 7 випадків;
Закарпатська область - 4 випадки;
Запорізька область - 53 випадки;
Івано-Франківська область - 9 випадків;
Київська область - 17 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 30 випадків;
Львівська область - 23 випадки;
Миколаївська область - 13 випадків;
Одеська область - 47 випадків;
Полтавська область - 18 випадків;
Рівненська область - 8 випадків;
Сумська область - 27 випадків;
Тернопільська область - 12 випадки;
Харківська область - 32 випадки;
Херсонська область - 43 випадки;
Хмельницька область - 14 випадків;
Черкаська область - 27 випадків;
Чернівецька область - 10 випадків;
Чернігівська область - 5 випадків.
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