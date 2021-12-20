Коронавірус в Україні: за добу неділі вірус виявлено у 4 073 людей

13:22 13 грудень Київ, Україна

В Україні помітний суттєвий спад нових випадків інфікування коронавірусом. Минулої недільної доби вірус діагностували у 4 073 людей. Серед них 377 дітей та 37 працівників охорони здоров'я.



Про це повідомляє МОЗ.



Усього з початку пандемії в Україні:



🔺захворіло – 3 563 165 осіб;

🔺одужало – 3 205 879 осіб;

🔺померло – 91 215.



Минулої доби від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 188 осіб, вилікувалися 9 966 осіб, госпіталізовано - 1456 осіб.