Коронавірус в Україні: на добу 1 045 українців захворіли, а 78 - померли

Кількість захворювань в регіонах за добу:



Вінницька

Волинська область - 28 випадків;

Дніпропетровська область - 55 випадків;

Донецька область - 47 випадків;

Житомирська область - 12 випадків;

Закарпатська область - 22 випадки;

Запорізька область - 52 випадки;

Івано-Франківська область - 10 випадків;

Київська область - 75 випадків;

Кіровоградська область - 13 випадків;

Луганська область - 23 випадки;

Львівська область - 14 випадки;

Миколаївська область - 46 випадків;

Одеська область - 36 випадків;

Полтавська область - 32 випадки;

Рівненська область - 27 випадків;

Сумська область - 31 випадок;

Тернопільська область - 6 випадків;

Харківська область - 64 випадки;

Херсонська область -53 випадки;

Хмельницька область - 50 випадків;

Черкаська область - 42 випадки;

Чернівецька область - 22 випадки;

Чернігівська область - 11 випадків. Київ - 256 випадків;Вінницька область - 18 випадків;Волинська область - 28 випадків;Дніпропетровська область - 55 випадків;Донецька область - 47 випадків;Житомирська область - 12 випадків;Закарпатська область - 22 випадки;Запорізька область - 52 випадки;Івано-Франківська область - 10 випадків;Київська область - 75 випадків;Кіровоградська область - 13 випадків;Луганська область - 23 випадки;Львівська область - 14 випадки;Миколаївська область - 46 випадків;Одеська область - 36 випадків;Полтавська область - 32 випадки;Рівненська область - 27 випадків;Сумська область - 31 випадок;Тернопільська область - 6 випадків;Харківська область - 64 випадки;Херсонська область -53 випадки;Хмельницька область - 50 випадків;Черкаська область - 42 випадки;Чернівецька область - 22 випадки;Чернігівська область - 11 випадків.



Раніше стало відомо, що у Верховній Раді нардепів вакцинують препаратом Pfizer. У холі парламенту народні депутати можуть записатися на вакцинацію і зробити щеплення в окремому кабінеті.