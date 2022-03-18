Коронавірус в Україні: на добу 1 045 українців захворіли, а 78 - померли

Україна - не Словенія, тому говорити про закінчення епідемії коронавірусу нам ще рано. За даними пресслужби Міністерства охорони здоров'я, за вівторок, 15 червня, в країні підтверджені 1 045 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них - 46 дітей і 23 медпрацівники.
За минулі 24 години коронавірус забрав життя 78 українців. З початку пандемії від вірусу померли 51 847 осіб.
Також за минулу добу госпіталізовано 699 осіб; недугу подолали 4 802 людини.
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 28 321 особа,
- методом ІФА - 9 718 осіб,
- експрес-тестами - 20 814 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 226 037 осіб; з хворобою впоралися 2 140 978 осіб; проведено ПЛР-тестів - 10 576 820.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 256 випадків;
Вінницька область - 18 випадків;
Волинська область - 28 випадків;
Дніпропетровська область - 55 випадків;
Донецька область - 47 випадків;
Житомирська область - 12 випадків;
Закарпатська область - 22 випадки;
Запорізька область - 52 випадки;
Івано-Франківська область - 10 випадків;
Київська область - 75 випадків;
Кіровоградська область - 13 випадків;
Луганська область - 23 випадки;
Львівська область - 14 випадки;
Миколаївська область - 46 випадків;
Одеська область - 36 випадків;
Полтавська область - 32 випадки;
Рівненська область - 27 випадків;
Сумська область - 31 випадок;
Тернопільська область - 6 випадків;
Харківська область - 64 випадки;
Херсонська область -53 випадки;
Хмельницька область - 50 випадків;
Черкаська область - 42 випадки;
Чернівецька область - 22 випадки;
Чернігівська область - 11 випадків.
Вінницька область - 18 випадків;
Волинська область - 28 випадків;
Дніпропетровська область - 55 випадків;
Донецька область - 47 випадків;
Житомирська область - 12 випадків;
Закарпатська область - 22 випадки;
Запорізька область - 52 випадки;
Івано-Франківська область - 10 випадків;
Київська область - 75 випадків;
Кіровоградська область - 13 випадків;
Луганська область - 23 випадки;
Львівська область - 14 випадки;
Миколаївська область - 46 випадків;
Одеська область - 36 випадків;
Полтавська область - 32 випадки;
Рівненська область - 27 випадків;
Сумська область - 31 випадок;
Тернопільська область - 6 випадків;
Харківська область - 64 випадки;
Херсонська область -53 випадки;
Хмельницька область - 50 випадків;
Черкаська область - 42 випадки;
Чернівецька область - 22 випадки;
Чернігівська область - 11 випадків.
Раніше стало відомо, що у Верховній Раді нардепів вакцинують препаратом Pfizer. У холі парламенту народні депутати можуть записатися на вакцинацію і зробити щеплення в окремому кабінеті.
Як повідомлялося раніше, під Києвом чиновники підпільно продавали вакцини від COVID-19. Препарати COVAX продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних шарів I і II етапів вакцинації.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі