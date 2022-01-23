Коронавірус в Україні: добовий приріст інфікованих збільшився майже вдвічі

В Україні добовий приріст хворих на коронавірус, в порівнянні з попередніми днями, збільшився більш ніж в два рази.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За минулу добу зафіксовано 6 038 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 271 дитина і 113 медпрацівників. Не змогли впоратися з наслідками вірусу 374 українці.
За минулу добу було госпіталізовано 1 849 осіб; видужала 14 351 особа; здійснено тестувань за добу - 72 373 (в тому числі методом ПЛР - 36 945, методом ІФА - 12 460, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 968).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 097 024 людини, одужали - 1 711 709 осіб; проведено ПЛР-тестів - 9 555 109.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 622 випадки;
Вінницька область - 147 випадків;
Волинська область - 161 випадок;
Дніпропетровська область - 543 випадки;
Донецька область - 599 випадків;
Житомирська область - 107 випадків;
Закарпатська область - 72 випадки;
Запорізька область - 357 випадків;
Івано-Франківська область - 51 випадок;
Київська область - 126 випадків;
Кіровоградська область - 42 випадки;
Луганська область - 237 випадків;
Львівська область - 166 випадків;
Миколаївська область - 210 випадків;
Одеська область - 329 випадків;
Полтавська область - 395 випадків;
Рівненська область - 403 випадки;
Сумська область - 139 випадків;
Тернопільська область - 101 випадок;
Харківська область - 544 випадки;
Херсонська область - 125 випадків;
Хмельницька область - 166 випадків;
Черкаська область - 297 випадків;
Чернівецька область - 74 випадки;
Чернігівська область - 25 випадків.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За минулу добу зафіксовано 6 038 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 271 дитина і 113 медпрацівників. Не змогли впоратися з наслідками вірусу 374 українці.
За минулу добу було госпіталізовано 1 849 осіб; видужала 14 351 особа; здійснено тестувань за добу - 72 373 (в тому числі методом ПЛР - 36 945, методом ІФА - 12 460, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 968).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 097 024 людини, одужали - 1 711 709 осіб; проведено ПЛР-тестів - 9 555 109.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 622 випадки;
Вінницька область - 147 випадків;
Волинська область - 161 випадок;
Дніпропетровська область - 543 випадки;
Донецька область - 599 випадків;
Житомирська область - 107 випадків;
Закарпатська область - 72 випадки;
Запорізька область - 357 випадків;
Івано-Франківська область - 51 випадок;
Київська область - 126 випадків;
Кіровоградська область - 42 випадки;
Луганська область - 237 випадків;
Львівська область - 166 випадків;
Миколаївська область - 210 випадків;
Одеська область - 329 випадків;
Полтавська область - 395 випадків;
Рівненська область - 403 випадки;
Сумська область - 139 випадків;
Тернопільська область - 101 випадок;
Харківська область - 544 випадки;
Херсонська область - 125 випадків;
Хмельницька область - 166 випадків;
Черкаська область - 297 випадків;
Чернівецька область - 74 випадки;
Чернігівська область - 25 випадків.
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