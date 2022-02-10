Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на п'ятницю, 18 вересня

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 18 вересня в Україні зафіксовано 3228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 90 518.
Всього в Україні 169 472 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3468 летальних, 75486 пацієнтів одужали.
Всього в Україні 169 472 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3468 летальних, 75486 пацієнтів одужали.
Проведено 985802 тестування методом ПЛР.
За добу виписано 1573 пацієнти.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 5114 випадків;
Волинська область - 6689 випадків;
Дніпропетровська область - 3765 випадків;
Донецька область - 2313 випадків;
Житомирська область - 4774 випадки;
Закарпатська область - 9031 випадок;
Запорізька область - 2748 випадків;
Івано-Франківська область - 12 031 випадок;
Кіровоградська область - 967 випадків;
г. Київ - 18740 випадків;
Київська область - 7476 випадків;
Львівська область - 17 869 випадків;
Луганська область - 706 випадків;
Миколаївська область - 2320 випадків;
Одеська область - 10924 випадки;
Полтавська область - 1390 випадків;
Рівненська область - 10 917 випадків;
Сумська область - 2807 випадків;
Тернопільська область - 10 705 випадків;
Харківська область - 14 264 випадки;
Херсонська область - 766 випадків;
Хмельницька область - 4339 випадків;
Чернівецька область - 12793 випадки;
Черкаська область - 2891 випадок;
Чернігівська область - 3133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 5114 випадків;
Волинська область - 6689 випадків;
Дніпропетровська область - 3765 випадків;
Донецька область - 2313 випадків;
Житомирська область - 4774 випадки;
Закарпатська область - 9031 випадок;
Запорізька область - 2748 випадків;
Івано-Франківська область - 12 031 випадок;
Кіровоградська область - 967 випадків;
г. Київ - 18740 випадків;
Київська область - 7476 випадків;
Львівська область - 17 869 випадків;
Луганська область - 706 випадків;
Миколаївська область - 2320 випадків;
Одеська область - 10924 випадки;
Полтавська область - 1390 випадків;
Рівненська область - 10 917 випадків;
Сумська область - 2807 випадків;
Тернопільська область - 10 705 випадків;
Харківська область - 14 264 випадки;
Херсонська область - 766 випадків;
Хмельницька область - 4339 випадків;
Чернівецька область - 12793 випадки;
Черкаська область - 2891 випадок;
Чернігівська область - 3133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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