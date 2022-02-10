Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на п'ятницю, 18 вересня

12:25 18 вересень Київ, Україна





Всього в Україні 169 472 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3468 летальних, 75486 пацієнтів одужали. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 18 вересня в Україні зафіксовано 3228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 . Кількість активних хворих становить 90 518.Всього в Україні 169 472 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3468 летальних, 75486 пацієнтів одужали.

Проведено 985802 тестування методом ПЛР.

За добу виписано 1573 пацієнти.



Зараз коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область - 5114 випадків;

Волинська область - 6689 випадків;

Дніпропетровська область - 3765 випадків;

Донецька область - 2313 випадків;

Житомирська область - 4774 випадки;

Закарпатська область - 9031 випадок;

Запорізька область - 2748 випадків;

Івано-Франківська область - 12 031 випадок;

Кіровоградська область - 967 випадків;

г. Київ - 18740 випадків;

Київська область - 7476 випадків;

Львівська область - 17 869 випадків;

Луганська область - 706 випадків;

Миколаївська область - 2320 випадків;

Одеська область - 10924 випадки;

Полтавська область - 1390 випадків;

Рівненська область - 10 917 випадків;

Сумська область - 2807 випадків;

Тернопільська область - 10 705 випадків;

Харківська область - 14 264 випадки;

Херсонська область - 766 випадків;

Хмельницька область - 4339 випадків;

Чернівецька область - 12793 випадки;

Черкаська область - 2891 випадок;

Чернігівська область - 3133 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.