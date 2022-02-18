Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 28 вересня

За офіційними даними РНБО України ситуація з поширенням коронавірусу в регіонах виглядає так:
Вінницька область - 5974;
Волинська область - 7775;
Дніпропетровська область - 5351;
Донецька область - 3046;
Житомирська область - 5779;
Закарпатська область - 9654;
Запорізька область - 3773;
Івано-Франківська область - 13 445;
Київ - 22 143;
Київська область - 8854;
Кіровоградська область - 1077;
Луганська область - 979;
Львівська область - 19 916;
Миколаївська область - 3011;
Одеська область - 13 079;
Полтавська область - 1972;
Рівненська область - 12 145;
Сумська область - 3813;
Тернопільська область - 13 139;
Харківська область - 17 703;
Херсонська область - 1062;
Хмельницька область - 5747;
Черкаська область - 3759;
Чернівецька область - 14 113;
Чернігівська область - 3996.
Загальна кількість хворих в Україні досягла 201 305, померло 3996 пацієнтів, вилікувалося 88 453.
Вінницька область - 5974;
Волинська область - 7775;
Дніпропетровська область - 5351;
Донецька область - 3046;
Житомирська область - 5779;
Закарпатська область - 9654;
Запорізька область - 3773;
Івано-Франківська область - 13 445;
Київ - 22 143;
Київська область - 8854;
Кіровоградська область - 1077;
Луганська область - 979;
Львівська область - 19 916;
Миколаївська область - 3011;
Одеська область - 13 079;
Полтавська область - 1972;
Рівненська область - 12 145;
Сумська область - 3813;
Тернопільська область - 13 139;
Харківська область - 17 703;
Херсонська область - 1062;
Хмельницька область - 5747;
Черкаська область - 3759;
Чернівецька область - 14 113;
Чернігівська область - 3996.
Загальна кількість хворих в Україні досягла 201 305, померло 3996 пацієнтів, вилікувалося 88 453.
Станом на ранок 28 вересня, за даними американського Університету Джонса Хопкінса, у світі коронавірусом заразилося понад 33 млн осіб, майже 998 тис. померли, 22,9 млн одужали.
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