Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 28 вересня

12:26 28 вересень Київ, Україна

За офіційними даними РНБО України ситуація з поширенням коронавірусу в регіонах виглядає так:



Вінницька область - 5974;

Волинська область - 7775;

Дніпропетровська область - 5351;

Донецька область - 3046;

Житомирська область - 5779;

Закарпатська область - 9654;

Запорізька область - 3773;

Івано-Франківська область - 13 445;

Київ - 22 143;

Київська область - 8854;

Кіровоградська область - 1077;

Луганська область - 979;

Львівська область - 19 916;

Миколаївська область - 3011;

Одеська область - 13 079;

Полтавська область - 1972;

Рівненська область - 12 145;

Сумська область - 3813;

Тернопільська область - 13 139;

Харківська область - 17 703;

Херсонська область - 1062;

Хмельницька область - 5747;

Черкаська область - 3759;

Чернівецька область - 14 113;

Чернігівська область - 3996.



Загальна кількість хворих в Україні досягла 201 305, померло 3996 пацієнтів, вилікувалося 88 453.



Станом на ранок 28 вересня, за даними американського Університету Джонса Хопкінса, у світі коронавірусом заразилося понад 33 млн осіб, майже 998 тис. померли, 22,9 млн одужали.