Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 25 вересня

За офіційними даними РНБО ситуація по регіонах України виглядає наступним чином:
Вінницька область - 5653;
Волинська область - 7362;
Дніпропетровська область - 4917;
Донецька область - 2851;
Житомирська область - 5403;
Закарпатська область - 9490;
Запорізька область - 3428;
Івано-Франківська область - 13 080;
Київ - 21 045;
Київська область - 8430;
Кіровоградська область - +1052;
Луганська область - 894;
Львівська область - 19 465;
Миколаївська область - +2782;
Одеська область - 12 470;
Полтавська область - 1752;
Рівненська область - 11 774;
Сумська область - 3474;
Тернопільська область - 12 579;
Харківська область - 16 490;
Херсонська область - 954;
Хмельницька область - 5361;
Черкаська область - 3459;
Чернівецька область - 13 736;
Чернігівська область - 3770.
Вінницька область - 5653;
Волинська область - 7362;
Дніпропетровська область - 4917;
Донецька область - 2851;
Житомирська область - 5403;
Закарпатська область - 9490;
Запорізька область - 3428;
Івано-Франківська область - 13 080;
Київ - 21 045;
Київська область - 8430;
Кіровоградська область - +1052;
Луганська область - 894;
Львівська область - 19 465;
Миколаївська область - +2782;
Одеська область - 12 470;
Полтавська область - 1752;
Рівненська область - 11 774;
Сумська область - 3474;
Тернопільська область - 12 579;
Харківська область - 16 490;
Херсонська область - 954;
Хмельницька область - 5361;
Черкаська область - 3459;
Чернівецька область - 13 736;
Чернігівська область - 3770.
Померло за добу 70 осіб, видужало 1675.
Всього кількість підтверджених випадків в країні досягла 191 671, померло 3827 осіб, видужало 85 133 пацієнти.
Всього кількість підтверджених випадків в країні досягла 191 671, померло 3827 осіб, видужало 85 133 пацієнти.
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