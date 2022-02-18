Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 25 вересня

08:52 25 вересень Київ, Україна

За офіційними даними РНБО ситуація по регіонах України виглядає наступним чином:



Вінницька область - 5653;

Волинська область - 7362;

Дніпропетровська область - 4917;

Донецька область - 2851;

Житомирська область - 5403;

Закарпатська область - 9490;

Запорізька область - 3428;

Івано-Франківська область - 13 080;

Київ - 21 045;

Київська область - 8430;

Кіровоградська область - +1052;

Луганська область - 894;

Львівська область - 19 465;

Миколаївська область - +2782;

Одеська область - 12 470;

Полтавська область - 1752;

Рівненська область - 11 774;

Сумська область - 3474;

Тернопільська область - 12 579;

Харківська область - 16 490;

Херсонська область - 954;

Хмельницька область - 5361;

Черкаська область - 3459;

Чернівецька область - 13 736;

Чернігівська область - 3770.

Померло за добу 70 осіб, видужало 1675.



Всього кількість підтверджених випадків в країні досягла 191 671, померло 3827 осіб, видужало 85 133 пацієнти.