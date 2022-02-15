Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 24 вересня

За офіційними даними РНБО, на ранок четверга, 24 вересня, в Україні зафіксували 3 372 нових випадки COVID-19, 52 смерті (всього - 3 757) та 1 788 осіб, які одужали (з початку пандемії - 83 458).
Так, за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві - 330, у Дніпропетровській області - 298, в Харківській області - 285, у Тернопільській - 265 і у Львівській області - 205.
Областей, де не зафіксовано нових випадків COVID-19, немає. Тобто, за останні 24 години коронавірус виявили у всіх без винятку регіонах України. Найменше випадків коронавірусу зафіксували в Кіровоградській області - 15 інфікованих.
Летальні випадки зафіксували у 18 областях і в столиці:
7 - в Одеській,
5 - у Волинській,
по 4 - у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернігівській областях,
по 3 - у Сумській, Тернопільській областях і Києві,
по 2 - в Хмельницькій і Луганській областях,
по 1 смерті - в Запорізькій, Черкаській, Миколаївській, Вінницькій, Рівненській, Харківській і Чернівецькій областях.
Статистика COVID-19 в регіонах станом на 24 вересня (загальна кількість інфікованих і за добу):
м. Київ - 20665 (+330)
Вінницька область - 5556 (+101)
Волинська область - 7235 (+103)
Дніпропетровська область - 4692 (+298)
Донецька область - 2767 (+133)
Житомирська область - 5262 (+71)
Закарпатська область - 9416 (+73)
Запорізька область - 3288 (+139)
Івано-Франківська область - 12952 (+141)
Кіровоградська область - 1039 (15)
Київська область - 8286 (+138)
Львівська область - 19250 (+205)
Луганська область - 841 (27)
Миколаївська область - 2717 (+74)
Одеська область - 12309 (+179)
Полтавська область - 1677 (+47)
Рівненська область - 11621 (+162)
Сумська область - 3352 (+72)
Тернопільська область - 12334 (+265)
Харківська область - 16193 (+285)
Херсонська область - 905 (+37)
Хмельницька область - 5185 (+136)
Чернівецька область - 13562 (+114)
Черкаська область - 3355 (+117)
Чернігівська область - 3647 (+110)
Статистика COVID-19 в регіонах станом на 24 вересня (загальна кількість інфікованих і за добу):
м. Київ - 20665 (+330)
Вінницька область - 5556 (+101)
Волинська область - 7235 (+103)
Дніпропетровська область - 4692 (+298)
Донецька область - 2767 (+133)
Житомирська область - 5262 (+71)
Закарпатська область - 9416 (+73)
Запорізька область - 3288 (+139)
Івано-Франківська область - 12952 (+141)
Кіровоградська область - 1039 (15)
Київська область - 8286 (+138)
Львівська область - 19250 (+205)
Луганська область - 841 (27)
Миколаївська область - 2717 (+74)
Одеська область - 12309 (+179)
Полтавська область - 1677 (+47)
Рівненська область - 11621 (+162)
Сумська область - 3352 (+72)
Тернопільська область - 12334 (+265)
Харківська область - 16193 (+285)
Херсонська область - 905 (+37)
Хмельницька область - 5185 (+136)
Чернівецька область - 13562 (+114)
Черкаська область - 3355 (+117)
Чернігівська область - 3647 (+110)
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