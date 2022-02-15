Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 24 вересня

12:16 24 вересень Київ, Україна

За офіційними даними РНБО, на ранок четверга, 24 вересня, в Україні зафіксували 3 372 нових випадки COVID-19, 52 смерті (всього - 3 757) та 1 788 осіб, які одужали (з початку пандемії - 83 458).



Так, за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві - 330, у Дніпропетровській області - 298, в Харківській області - 285, у Тернопільській - 265 і у Львівській області - 205.



Областей, де не зафіксовано нових випадків COVID-19, немає. Тобто, за останні 24 години коронавірус виявили у всіх без винятку регіонах України. Найменше випадків коронавірусу зафіксували в Кіровоградській області - 15 інфікованих.



Летальні випадки зафіксували у 18 областях і в столиці:

7 - в Одеській,

5 - у Волинській,

по 4 - у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернігівській областях,

по 3 - у Сумській, Тернопільській областях і Києві,

по 2 - в Хмельницькій і Луганській областях,

по 1 смерті - в Запорізькій, Черкаській, Миколаївській, Вінницькій, Рівненській, Харківській і Чернівецькій областях.



Статистика COVID-19 в регіонах станом на 24 вересня (загальна кількість інфікованих і за добу):



м. Київ - 20665 (+330)

Вінницька область - 5556 (+101)

Волинська область - 7235 (+103)

Дніпропетровська область - 4692 (+298)

Донецька область - 2767 (+133)

Житомирська область - 5262 (+71)

Закарпатська область - 9416 (+73)

Запорізька область - 3288 (+139)

Івано-Франківська область - 12952 (+141)

Кіровоградська область - 1039 (15)

Київська область - 8286 (+138)

Львівська область - 19250 (+205)

Луганська область - 841 (27)

Миколаївська область - 2717 (+74)

Одеська область - 12309 (+179)

Полтавська область - 1677 (+47)

Рівненська область - 11621 (+162)

Сумська область - 3352 (+72)

Тернопільська область - 12334 (+265)

Харківська область - 16193 (+285)

Херсонська область - 905 (+37)

Хмельницька область - 5185 (+136)

Чернівецька область - 13562 (+114)

Черкаська область - 3355 (+117)

Чернігівська область - 3647 (+110)