Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 23 вересня

На ранок, 23 вересня РНБО оприлюднила наступну ситуацію з поширенням захворювання по регіонах:
Вінницька область - 5455;
Волинська область - 7132;
Дніпропетровська область - 4394;
Донецька область - 2634;
Житомирська область - 5191;
Закарпатська область - 9343;
Запорізька область - 3149;
Івано-Франківська область - 12 811;
Київ - 20 335;
Київська область - 8148;
Кіровоградська область - 1024;
Луганська область - 814;
Львівська область - 19 045;
Миколаївська область - 2643;
Одеська область - 12 130;
Полтавська область - 1630;
Рівненська область - 11 459;
Сумська область - 3280;
Тернопільська область - 12 069;
Харківська область - 15 908;
Херсонська область - 868;
Хмельницька область - 5049;
Черкаська область - 3238;
Чернівецька область - 13 448;
Чернігівська область - 3537.
За останню добу в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію у 3497 осіб.
Загальна кількість випадків COVID-19 в країні досягла 184 734. Жертвами епідемії стали 3705 осіб (+63 за останню добу). Продовжують хворіти 99 359 українців, одужали 81 670.
Загальна кількість випадків COVID-19 в країні досягла 184 734. Жертвами епідемії стали 3705 осіб (+63 за останню добу). Продовжують хворіти 99 359 українців, одужали 81 670.
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