Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 23 вересня

10:07 23 вересень Київ, Україна

На ранок, 23 вересня РНБО оприлюднила наступну ситуацію з поширенням захворювання по регіонах:



Вінницька область - 5455;

Волинська область - 7132;

Дніпропетровська область - 4394;

Донецька область - 2634;

Житомирська область - 5191;

Закарпатська область - 9343;

Запорізька область - 3149;

Івано-Франківська область - 12 811;

Київ - 20 335;

Київська область - 8148;

Кіровоградська область - 1024;

Луганська область - 814;

Львівська область - 19 045;

Миколаївська область - 2643;

Одеська область - 12 130;

Полтавська область - 1630;

Рівненська область - 11 459;

Сумська область - 3280;

Тернопільська область - 12 069;

Харківська область - 15 908;

Херсонська область - 868;

Хмельницька область - 5049;

Черкаська область - 3238;

Чернівецька область - 13 448;

Чернігівська область - 3537.

За останню добу в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію у 3497 осіб.



Загальна кількість випадків COVID-19 в країні досягла 184 734. Жертвами епідемії стали 3705 осіб (+63 за останню добу). Продовжують хворіти 99 359 українців, одужали 81 670.