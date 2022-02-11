Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 22 вересня

09:32 22 вересень Київ, Україна

За офіційними даними РНБО станом на ранок вівторка, 22 вересня коронавірус в Україні виявили у 2884 осіб, зафіксовано 59 летальних випадків, 1717 пацієнтів одужали.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 181 237 осіб, з них 79 901 одужали, летальних випадків - 3642.



На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:



Вінницька область - 5377 випадків;

Волинська область - 7031 випадок;

Дніпропетровська область - 4218 випадків;

Донецька область - 2505 випадків;

Житомирська область - 5121 випадок;

Закарпатська область - 9265 випадків;

Запорізька область - 3034 випадки;

Івано-Франківська область - 12675 випадків;

Кіровоградська область - 1005 випадків;

Київ - 20028 випадків;

Київська область - 8020 випадків;

Львівська область - 18793 випадки;

Луганська область - 767 випадків;

Миколаївська область - 2572 випадки;

Одеська область - 11843 випадки;

Полтавська область - 1575 випадків;

Рівненська область - 11353 випадки;

Сумська область - 3184 випадки;

Тернопільська область - 11732 випадки;

Харківська область - 15505 випадків;

Херсонська область - 837 випадків;

Хмельницька область - 4937 випадків;

Чернівецька область - 13304 випадки;

Черкаська область - 3145 випадків;

Чернігівська область - 3411 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.