Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 22 вересня

За офіційними даними РНБО станом на ранок вівторка, 22 вересня коронавірус в Україні виявили у 2884 осіб, зафіксовано 59 летальних випадків, 1717 пацієнтів одужали.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 181 237 осіб, з них 79 901 одужали, летальних випадків - 3642.
На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:
Вінницька область - 5377 випадків;
Волинська область - 7031 випадок;
Дніпропетровська область - 4218 випадків;
Донецька область - 2505 випадків;
Житомирська область - 5121 випадок;
Закарпатська область - 9265 випадків;
Запорізька область - 3034 випадки;
Івано-Франківська область - 12675 випадків;
Кіровоградська область - 1005 випадків;
Київ - 20028 випадків;
Київська область - 8020 випадків;
Львівська область - 18793 випадки;
Луганська область - 767 випадків;
Миколаївська область - 2572 випадки;
Одеська область - 11843 випадки;
Полтавська область - 1575 випадків;
Рівненська область - 11353 випадки;
Сумська область - 3184 випадки;
Тернопільська область - 11732 випадки;
Харківська область - 15505 випадків;
Херсонська область - 837 випадків;
Хмельницька область - 4937 випадків;
Чернівецька область - 13304 випадки;
Черкаська область - 3145 випадків;
Чернігівська область - 3411 випадків.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 181 237 осіб, з них 79 901 одужали, летальних випадків - 3642.
На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:
Вінницька область - 5377 випадків;
Волинська область - 7031 випадок;
Дніпропетровська область - 4218 випадків;
Донецька область - 2505 випадків;
Житомирська область - 5121 випадок;
Закарпатська область - 9265 випадків;
Запорізька область - 3034 випадки;
Івано-Франківська область - 12675 випадків;
Кіровоградська область - 1005 випадків;
Київ - 20028 випадків;
Київська область - 8020 випадків;
Львівська область - 18793 випадки;
Луганська область - 767 випадків;
Миколаївська область - 2572 випадки;
Одеська область - 11843 випадки;
Полтавська область - 1575 випадків;
Рівненська область - 11353 випадки;
Сумська область - 3184 випадки;
Тернопільська область - 11732 випадки;
Харківська область - 15505 випадків;
Херсонська область - 837 випадків;
Хмельницька область - 4937 випадків;
Чернівецька область - 13304 випадки;
Черкаська область - 3145 випадків;
Чернігівська область - 3411 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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